Proseguono le avventure di Una vita e degli abitanti di Acacias che, nelle puntate dal 25 settembre al 1° ottobre, saranno investiti da una serie di vicende al cardiopalma. In primo luogo il processo a Genoveva darà risultati spiacevoli per Felipe, in quanto la dark lady verrà scagionata. Mendez scoprirà che anni fa Laura era stata accusata di aver ucciso il padre e a scagionarla fu una confessione di Velasco.

Bellita sarà indaffarata con le ristrutturazioni, ma si sentirà anche a disagio per la confusione che si verrà a creare. José farà di tutto per convincerla a proseguire.

E mente Servante apprenderà che un ladro si è spacciato per giurato del concorso, Marco e Felicia si frequenteranno. Il momento più scottante arriverà con Ildefonso e la sua confessione sul conto di Camino. Quando quest'ultima apprenderà del segreto del marito, ne sarà profondamente disgustata.

Anticipazioni Una vita, la messinscena di Camino

Dopo averci ripensato ed essere rimasta al villaggio da suo marito, Bellita si dedicherà ai lavori di ristrutturazione. Il problema spunterà con una serie di disagi causati dai lavori in corso. Nonostante la polvere e il rumore incessante, José cercherà di incitare la moglie a proseguire con la ristrutturazione, onde evitare che le venga voglia di salpare per la lontana Argentina.

Camino porterà avanti una messinscena, fingendosi al settimo cielo con Ildefonso. Le parole di Maite, però, finiranno per risuonarle costantemente in testa e Felicia noterà l'infelicità sul volto della figlia.

Duplice affronto per Ildefonso nelle prossime vicende di Una vita

Le nuove puntate di Una vita rivelano un'amara notizia per Felipe.

Genoveva verrà assolta dopo il processo e il verdetto finale lascerà Felipe profondamente inorridito. In seguito ad uno scontro con Velasco, accusato dall'avvocato Alvarez Hermoso di aver manipolato il processo, deciderà di ricorrere in appello. Felipe sarà determinato a portare avanti questa sua battaglia, al fine di ottenere giustizia per la defunta Marcia.

Camino si offrirà disponibile per sostituire la madre al ristorante, spingendola ad accettare l'invito a cena di Marcos. Ildefonso subirà un duplice affronto. Dapprima la moglie lo respingerà dopodiché il suo intimo segreto verrà rivelato ad Anabel.

Spoiler Una vita, Camino disgustata dalla confessione di Ildefonso

Durante la cena romantica, Marcos chiederà a Felicia di frequentarsi e la donna accetterà, ma ad una condizione: nessuno dovrà saperlo. Nel frattempo, dal concorso a cui Servante e Fabiana hanno preso parte, verrà fuori che un giurato in realtà era soltanto un ladro intenzionato a mettere le mani sugli oggetti di valore presenti alla Pensione e sui soldi della cassa.

Mendez effettuerà delle indagini e condividerà con Felipe il sospetto che Laura sia ricattata da Velasco poiché quest'ultimo, molti anni fa, l'ha aiutata a scagionarsi dall'accusa di patricidio.

Mendez cercherà di convincere la domestica a collaborare con la polizia, ma Laura sarà troppo terrorizzata dalla perfida Genoveva.

Infastidito dal comportamento di Camino nei suoi confronti, Ildefonso la esorterà a smetterla di fingere in quanto sarà a conoscenza delle sue lettere per Maite. Verrà fuori un altro dettaglio rimasto all'oscuro sinora: Ildefonso sapeva già che Camino era omossessuale e l'ha scelta apposta come moglie. Questa confessione finirà per disgustare la giovane figlia di Felicia.