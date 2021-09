Per Ildefondo Cortes si prennunciano tempi duri. Nelle prossime puntate di Una vita, infatti, il marito di Camino subirà una umiliazione pubblica, visto che Anabel rivelerà a tutti il suo segreto. Ad Acacias si verrà infatti a sapere che Ildefonso è impotente e ciò scatenerà il caos. La notizia giungerà anche alle orecchie del nonno di Ildefonso, il quale affronterà il nipote arrivando a schiaffeggiarlo e umiliarlo. Anche lui, quindi, volterà la spalle al giovane. L'unica a restargli accanto pare invece essere Camino.

Anticipazioni Una vita: Ildefonso confessa a Camino di essere impotente

In Una vita, le prossime puntate in onda su Canale 5 riserveranno nuovi colpi di scena. Le trame si concentreranno sulla coppia Camino-Ildefonso. Come noto, la giovane Pasamar non sarà affatto innamorata del marito, ma nutrirà per lui un profondo affetto. Alla neo sposa non sfuggirà il fatto che il marito, sino ad ora, non abbia mai cercato un'intimità con lei. Si intuirà dunque, con il prosieguo delle puntate, che il loro matrimonio non è stato consumato. A questo punto, Camino cercherà di capirne il motivo e, solo dopo molta insistenza, Ildefonso le confesserà la verità. Il marchesino racconterà alla moglie di essere impotente a causa di una ferita di guerra.

Come prevedibile, Camino resterà impietrita di fronte al suo racconto ma, nonostante tutto, prometterà di non rivelare a nessuno il suo segreto.

Anabel rivela il segreto di Ildefonso: scandalo ad Acacias

Non passerà molto tempo prima che Camino rompa la promessa fatta ad Ildefonso. La giovane Pasamar si confiderà infatti con l'amica Anabel.

Quest'ultima, in seguito, in occasione della festa di fidanzamento di Felicia e Marcos, rivelerà a tutti i presenti il segreto di Ildefonso. Tutta Acacias verrà quindi a sapere che i neo sposini non hanno avuto rapporti intimi a causa dell'impotenza del marchesino. Una notizia sconvolgente che provocherà diverse reazioni. Anabel si pentirà subito dell'azione commessa, ma sembrerà ormai troppo tardi.

Felicia sarà furiosa e affronterà Camino, intimandole di annullare il matrimonio. Di contro, la figlia le dirà di non aver nessuna intenzione di lasciare Ildefonso.

Ildefonso schiaffeggiato e umiliato dal nonno

Come prevedibile, la notizia giungerà anche alle orecchie del Marchese de Los Pontones, l'adorato nonno di Ildefonso. La reazione dell'uomo sarà del tutto imprevedibile. L'aristocratico, infatti, schiaffeggerà il nipote e lo umilierà. Il Marchese, infatti, riterrà che Ildefonso abbia messo tutta la famiglia in una situazione a dir poco imbarazzante. Anche il nonno, quindi, volterà le spalle a Ildefonso e lo inviterà a lasciare libera Camino. In seguito, il marchesino parlerà a cuore aperto alla moglie, invitandola a lottare per Maite.

Dopo di che, Ildefonso farà perdere le sue tracce.

Per scoprire cosa succederà a Ildefonso, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Una vita che si ricorda, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Il sabato, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, è previsto anche un appuntamento serale in prima serata su Rete 4.