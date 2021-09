Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Camino riceverà una lettera da Maite e sarà molto felice. Felicia, però, penserà che il cambio di umore di sua figlia sia dovuto ad Anabel e quindi andrà a ricordare a quest'ultima che Camino è una donna sposata. Nel mentre, Cinta annuncerà di essere in dolce attesa e Felicia farà pressioni a Ildefonso e sua figlia affinché la rendano nonna.

Intanto, Felipe si scuserà con sua moglie Genoveva e si offrirà addirittura di volerla difendere in tribunale, ma la dark lady di Acacias 38 non cadrà nella trappola del marito. Nel frattempo, Alodia le proverà tutte pur di eliminare il suo marcato accento andaluso e diventare così la 'figlia' di Servante e Fabiana.

Camino sarà molto felice per aver ricevuto una lettera di Maite

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Camino riceverà una lettera di Maite e sarà molto felice. Felicia, nel frattempo, subito noterà il cambio di umore della figlia, però in un primo momento penserà che questa felicità sia dovuta ad Anabel. Proprio per questo motivo, la donna ricorderà a quest'ultima che sua figlia camino è una donna sposata.

Intanto, la famiglia Dominguez sarà al settimo cielo per la notizia della gravidanza di Cinta e per questo decideranno di organizzare una festa. Anche Felicia verrà verrà a sapere che Cinta è in dolce attesa e quindi farà pressioni a Ildefonso e Camino affinché la rendano nonna.

Felipe si offrirà di difendere Genoveva in tribunale

Poco dopo, le domestiche si contenderanno l'onore di essere la 'figlia' di Servante e Fabiana. Per risolvere il problema, verrà organizzato il sorteggio dalla quale solo una fortunata verrà estratta. Nel frattempo, l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso sarà molto remissivo nei confronti di sua moglie Genoveva Salmeron.

Infatti, l'uomo si scuserà con la dark lady di Acacias 38 e si offrirà di assumere lui la sua difesa in tribunale. Genoveva però non cascherà nella trappola del marito.

Alodia vorrà eliminare il suo marcato accento andaluso

Successivamente, Alodia farà di tutto pur di eliminare il suo marcato accento andaluso. Infatti, la ragazza, se dovesse riuscire nel suo intento, potrà fingere tranquillamente di essere la figlia di Servante e Fabiana. Intanto, l'Alvarez Hermoso non vedrà l'ora di lasciare l'abitazione al civico 38, per potersi trasferire nel piccolo seminterrato che gli ha trovato il suo amico Liberto. Nel mentre, Bellita non riuscirà proprio a convincere Felicia a coalizzarsi con lei.