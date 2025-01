Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Alonso apparirà in grande difficoltà in seguito al bacio scambiato con Maria Antonia. Il marchese organizzerà un piano per allontanare la donna dalla tenuta ma troverà la resistenza da parte di Cruz. La madre di Manuel non vorrà che la sua migliore amica lasci la tenuta, ignara dei sentimenti che prova per suo marito.

Maria Antonia e Alonso si scambiano un bacio

Tutto inizierà quando Maria Antonia arriverà a La Promessa per stare al fianco di Cruz in difficoltà in seguito alla partenza di Manuel e Curro per il primo conflitto mondiale.

La donna approfitterà della permanenza alla tenuta per superare la recente morte del marito, avvicinandosi un po' troppo ad Alonso, in crisi da diverso tempo con Cruz. La vicinanza diventerà pericolosa quando i due si scambieranno un bacio appassionato.

Ma il marchese ritornerà subito sui suoi passi, considerando il bacio un momento di debolezza. Maria Antonia, invece, crederà che Alonso abbia iniziato a provare dei veri sentimenti per lei. La donna manifesterà il suo sospetto al padre di Manuel, che non si dimostrerà d'accordo con lei. L'amica di Cruz, a questo punto, proverà a conquistare il marchese, che nel frattempo cercherà un modo per sbarazzarsi di lei.

Alonso vuole mandare via Maria Antonia dalla tenuta, Cruz si oppone

Alonso chiederà a Maria Antonia di lasciare la tenuta. Ma Cruz non vorrà che l'amica se ne vada, cercando di convincerla a rimanere con ogni mezzo. La donna proverà quindi a scappare in piena notte, memore del grande rifiuto del marchese. Purtroppo il tentativo di fuga verrà intercettato da Cruz, la quale chiederà una spiegazione all'amica.

Maria Antonia rivelerà che Alonso l'aveva pregata di lasciare La Promessa, dato che si era completamente ripresa dal suo lutto. Ma le parole non convinceranno Cruz, che deciderà di parlare a quattrocchi col marito, che apparirà in forte imbarazzo. Lo strano comportamento di Alonso e Maria Antonia susciterà i sospetti di Lorenzo che vorrà vederci più chiaro.

Nelle ultime puntate

Nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a gennaio su Rete 4, Don Romulo ha presentato Santos ai suoi colleghi. Il nuovo arrivato è apparso molto affabile con le giovani cameriere mentre arrogante con gli anziani. Santos ha poi detto a suo padre di aver accettato di lavorare alla tenuta perché non ha avuto altre alternative, precisando di non aver nessuna intenzione di recuperare il loro rapporto.

Infine Catalina, ancora innamorata di Pelayo, si è scambiata un nuovo bacio con lui anche se poi gli ha chiesto del tempo.