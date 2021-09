Drammatici momenti catalizzeranno l'attenzione dei fan di 'Una vita' nel corso delle prossime puntate trasmesse a breve su Canale 5. Gli spoiler spagnoli raccontano che Camino Pasamar riceverà una spiacevole notizia da Armando Caballero riguardante suo marito Ildefonso Cortes.

Una vita: Anabel svela lo scomodo segreto di Ildefonso

Le anticipazioni di 'Una vita' sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che Camino sarà in ansia per la scomparsa di Ildefonso. Tutto inizierà con precisione quando il marchesino si rifiuterà in svariate occasioni di avere un contatto fisico con la moglie.

Per questo motivo, la Pasamar deciderà di affrontare Cortes, il quale ammetterà di essere stato evirato in guerra, tanto da non poter consumare il matrimonio né tanto meno procreare dei figli.

Appresa la verità, Camino apparirà propensa ad offrire al marito tutto il suo sostegno, se poi non commettesse un grosso sbaglio. Infatti, racconterà all'amica Anabel che suo marito è impotente. Ed ecco che quest'ultima non esiterà a raccontare lo scomodo segreto del ragazzo ai partecipanti alla festa in occasione del fidanzamento tra Felicia e Marcos.

Ovviamente, la rivelazione genererà il caos, sebbene Ildefonso e sua moglie fingano di essere felici.

Cortes fa perdere le proprie tracce

Nelle nuove puntate di 'Una vita', Felicia consiglierà alla figlia di procedere all'annullamento delle nozze mentre Ildefonso avrà una terribile discussione con il nonno, che lo turberà moltissimo tanto da far perdere le proprie tracce dopo aver lasciato la divisa sul tavolo da pranzo.

Neanche a dirlo, Camino apparirà molto preoccupata per la strana assenza del marito. La Pasamar, infatti, temerà che gli sia successo qualcosa di brutto e per questo deciderà di sporgere denuncia di scomparsa.

Intanto, Cesareo informerà la sorella di Emilio di aver visto Cortes mentre vagava in prossimità di un lago. La versione del vigilante tranquillizzerà in un certo senso la ragazza, sicura che il marito torni prima o poi a casa.

Armando informa Camino del suicidio del marito

Ma ecco che la story-line si tingerà di una terribile tragedia. La polizia si recherà al ristorante Nuovo Secolo XX dove informerà Felicia di aver ritrovato il corpo di suo genero esanime all'interno del lago. Ovviamente, la notizia devasterà la ristoratrice mentre Armando toccherà il triste compito di informare Camino del tragico ritrovamento.

La Pasamar apparirà sconvolta, tanto da versare fiumi di lacrime nei giorni successivi al suicidio del marito.

Col passare del tempo, la sorella di Emilio riuscirà pian piano a riprendere in mano la sua esistenza, dove questa volta Felicia non rappresenterà un ostacolo alla sua felicità. La donna, infatti, la lascerà libera di prendere le proprie scelte. La ristoratrice, invece, continuerà a vivere la sua storia d'amore con Marcos, ormai intenzionato a sposarla.