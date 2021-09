Prosegue la messa in onda tv della della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni sulle puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 settembre 2021, svelano che Genoveva Salmeron riuscirà ad avere la meglio al processo riguardante la morte di Marcia Sampaio, visto che verrà assolta da ogni accusa grazie della sua collaborazione con l’avvocato Javier Velasco. Quest’ultimo e la donna nel frattempo metteranno in cattiva luce Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, spoiler al 26 settembre: Laura viene respinta dagli altri camerieri, Felipe furioso con Velasco

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 20 al 26 settembre 2021 dalle ore 14:10 alle 14:45 circa, Felipe sembrerà riuscire a incastrare Genoveva nel processo sulla morte di Marcia: purtroppo però a salvare la reputazione della darklady ci penserà il suo avvocato (e nuovo complice) Javier Velasco. Quest’ultimo infatti smaschererà Alvarez Hermoso, mentre Salmeron continuerà a fingersi una vittima. Quando però uscirà dal tribunale, Genoveva rimprovererà Javier, dicendogli di non aver gradito il fatto di essere stata umiliata per convincere il giudice della sua innocenza.

In seguito i camerieri prenderanno le distanze da Laura dopo questa ha testimoniato a favore di Salmeron: per fortuna la fanciulla non si lascerà intimidire affatto.

A questo punto Felipe - accompagnato dai suoi amici Ramon e Liberto - attenderà il verdetto finale del giudice, il quale assolverà sua moglie dall’omicidio di Marcia.

Su tutte le furie, Alvarez Hermoso si scaglierà contro Velasco e lo accuserà di aver manipolato il processo: purtroppo però - perdendo le staffe - Felipe finirà per danneggiare ulteriormente la propria immagine di fronte alla stampa.

Camino respinge il marito Ildefonso, Anabel dichiara guerra a Soledad

Intanto Camino rimarrà sconvolta quando suo marito Ildefonso troverà il coraggio di raccontarsi a cuore aperto, confessandole di essere sterile a causa della guerra: la giovane Pasamar comunque sosterrà per il marchesino.

Nonostante ciò Ildefonso, convinto che sua moglie abbia reagito male, tenterà un avvicinamento intimo per la prima volta, venendo subito respinto nel peggiore dei modi.

Nel contempo la cameriera Soledad non avrà alcun timore quando Anabel le dichiarerà guerra, Felicia invece rifiuterà un invito da parte di Marcos.

Successivamente Bellita si rassegnerà all’idea di recarsi in Argentina dalla figlia Cinta per assisterla durante la gravidanza, ma deciderà comunque di darle dei consigli su tutto ciò che riguarda le faccende di casa.

Lolita dopo aver litigato con Carmen avrà dei dubbi circa il futuro del marito Antonito in politica. Per concludere Genoveva farà ritorno nel quartiere da trionfatrice, mentre Felipe - pur essendo disperato per la propria sconfitta - assicurerà a Ramon e Liberto che presto tornerà al tribunale.