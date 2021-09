A sorpresa lo sceneggiato di origini turche Love is in the air prenderà il posto del talent show Amici sabato 25 settembre poiché è stato posticipato a domenica. Le vicende di Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) quindi faranno compagnia ai telespettatori anche il sabato, visto che l’appuntamento è fissato dalle ore 15:15 sino alle 16:30 circa.

A proposito di ciò, le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 25 settembre 2021, svelano che il facoltoso architetto non avrà altra scelta oltre a quella di partire per una questione abbastanza importante, proprio quando mancheranno poche ore per vederlo coronare il suo sogno d’amore con la sua promessa sposa Eda.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 25 settembre: Eda e Serkan fanno pace, Erdem ottiene il perdono di Bolat

Nel corso dell’episodio dell’amata soap opera intitolata in originale Sen Çal Kapımı, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 25 settembre 2021, Figen (Sitare Akbas) arrabbiata alla stessa maniera delle sue amiche Ceren (Melisa Döngel) e Eda, le convincerà a raggiungere i loro rispettivi fidanzati, che si troveranno a Sapanca per festeggiare l’addio al celibato di Serkan. Quest’ultimo, Engin (Anıl İlter) e Ferit (Çağrı Çıtanak) non appena le tre ragazze giungeranno a destinazione faranno di tutto per ottenere il loro perdono, senza riuscirci: a chiarire saranno soltanto Eda e Serkan, che decideranno di unire le loro forze per far riconciliare le altre due coppie.

A questo punto in maniera casuale, il direttore dell’albergo inviterà i ragazzi a prendere parte a una sfilata di bellezza, invece le donne rimarranno in camera a fare un pigiama party. Erdem (Çağrı Çıtanak) verrà perdonato da Serkan, non appena svelerà che a far addormentare tutti con dei cristalli di zucchero la notte dell’hennè è stato il signor Melih.

Melek e Ceren si chiedono se si sposeranno, Serkan riceve una comunicazione urgente

Dopo aver rimesso piede in città, i ragazzi e le donne proveranno gli abiti per le proprie nozze: un momento emozionante che farà venire un po’ di tristezza a Melek (Elçin Afacan) e Ceren, poiché si domanderanno se anche loro prima o poi si sposeranno.

Eda per vedere sorridere le sue amiche, farà provare anche a loro dei vestiti da sposa.

In seguito Erdem farà avere a Engin una busta per Serkan: si tratterà di una comunicazione urgente dall’Italia. Nello specifico il ricco architetto apprenderà che i fondi per l’appalto non sono mai arrivati: purtroppo Serkan avrà soltanto un giorno a disposizione per poter risolvere l’intricata faccenda, ovvero il giorno del suo matrimonio. E sarà costretto a partire.