Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Love is in the air in riferimento all’episodio che andrà in onda il 21 settembre 2021. Sarà, come al solito, una puntata molto emozionante, che accompagnerà i telespettatori di Canale 5 dalle 16:55 circa. Tra le protagoniste del nuovo episodio ancora Semiha, che parrà però abbandonare il suo piano per ostacolare le nozze di Serkan ed Eda. La donna chiederà ai due di far fede comunque alle tradizioni di famiglia, ma purtroppo la coppia non avrà molto tempo e dovrà organizzare tutta la cerimonia in pochissimo tempo.

Gli amici si metteranno a disposizione per i preparativi delle nozze, ma nel frattempo Melih avrà in mente un piano diabolico: far pedinare la futura sposa Eda Yildiz con l’intento di opporsi e far saltare il matrimonio.

Semiha e le tradizioni sul matrimonio

Come detto, nonostante tutti i piani messi in atto per sabotare la relazione tra Eda e Serkan alla fine Semiha ha accettato il fatto che i due si sposino, ma a una condizione: rispettare le tradizioni del ‘classico’ matrimonio. Serkan chiederà agli amici di aiutarlo con i preparativi della notte dell’hennè, una ricorrenza tipica della tradizione e molto sentita dai familiari della sposa.

Il tempo non sarà dalla parte di Serkan, che avrà pochi giorni per mettere a punto ogni dettaglio dell’evento.

Così, l’uomo incaricherà gli amici della Artlife di svolgere alcune mansioni per lui. Ad esempio, Erdem dovrà occuparsi del banchetto. Un compito assai arduo, considerato che non sarà facile recuperare il pan di zucchero in tempo per la cerimonia.

Se ci sarà chi sarà impegnato ad aiutare la coppia, altri cercheranno di ostacolare le nozze.

Melih farà spiare Eda Yildiz, turbato dall’eccessiva somiglianza della ragazza con sua moglie, scomparsa purtroppo in modo prematuro. Vittima di una ossessione, cercherà con ogni arma a sua disposizione di sabotare il matrimonio facendo pedinare Eda.

Imprevisto per Eda e Serkan

Anticipazioni che si concentreranno ancora una volta sulla notte dell’hennè tanto attesa da Eda, che rispetterà la volontà di Semiha (quella di festeggiare le nozze rispettando delle tradizioni di famiglia) inizialmente molto contraria alle loro nozze.

Così, dopo aver preparato il tutto, grazie all'aiuto dei loro fedelissimi amici, Eda e Serkan andranno in luoghi separati in attesa di vedersi al momento delle tanto attese promesse sull’altare. Prima di arrivare a quel fatidico momento, però, Eda scoprirà che in realtà mancano i cristalli di zucchero, un ingrediente ritenuto assai fondamentale per il corretto svolgimento della festa. Cosa succederà a quel punto? Lo scopriremo nelle prossime puntate.