Sono sempre più intense le vicende dello sceneggiato iberico Una vita. Gli spoiler sugli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente svelano che Marcos Bacigalupe (Marcial Álvarez) chiederà la mano di Felicia Pasamar (Susana Soleto) nel momento meno opportuno. Quest’ultima, infatti, sarà turbata per aver appreso che sua figlia Camino (Aria Bedmar) non potrà avere figli a causa della sterilità del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara). La ristoratrice, quindi, non farà nessun salto di gioia per la romantica proposta.

Il marchesino, intanto, desterà parecchia preoccupazione alla consorte, poiché per diversi giorni farà perdere le sue tracce.

Una vita, spoiler: Anabel costretta a scusarsi dopo aver svelato il segreto di Ildefonso

Nelle prossime puntate in onda in Italia si assisterà al riavvicinamento tra Felicia e Marcos. Tutto comincerà quando quest’ultimo ufficializzerà la sua storia d’amore con la ristoratrice durante una festa, annunciando il loro fidanzamento. Nel contempo Camino, finalmente, scoprirà per quale motivo suo marito Ildefonso non ha avuto alcun contatto intimo con lei dopo le nozze. Quest’ultimo troverà il coraggio di confessarle di essere diventato impotente a causa di un attentato. A sorpresa la giovane Pasamar si mostrerà abbastanza comprensiva, dicendogli che potrà contare su di lei.

Purtroppo Camino sbaglierà a svelare il segreto del marito alla sua nuova amica Anabel (Olga Hanke).

Quest’ultima, sapendo che in realtà la giovane Pasamar non è felice al fianco di Ildefonso, sceglierà di rivelare pubblicamente, durante il party di Felicia e Marcos, ciò che ha appreso. Quest'ultimo, parecchio a disagio per la situazione venutasi a creare, inviterà la figlia a chiedere scusa a tutti i presenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marcos vuole sposare Felicia, Camino disperata

Anabel verrò assalita dai sensi di colpa, mentre Camino perderà le tracce del marito, che dopo un confronto avuto anche con suo nonno sparirà nel nulla. Felicia, invece, consiglierà alla figlia di annullare le nozze, finendo per scatenare l’ira della stessa: Camino, infatti, non avrà alcuna intenzione lasciare il marito.

Cesareo (César Vea), intanto, farà sapere di aver visto Ildefonso nei pressi del fiume.

In seguito Anabel conforterà Camino, mentre Marcos sorprenderà Felicia facendole una proposta di matrimonio. Quest’ultima non accetterà la proposta del proprio amato e gli chiederà del tempo sino a quando non sarà tutto risolto tra sua figlia e Ildefonso. Infine Camino si dispererà ancor di più per la lunga assenza del consorte.