Le vicende della soap opera spagnola Una vita continuano a coinvolgere i telespettatori italiani. Nel corso delle prossime puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, uno storico personaggio lotterà tra la vita e la morte.

Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso, che dopo aver ingerito del veleno a causa di Laura Alonso su ordine di Javier Velasco, finirà in ospedale e la situazione non sarà per niente rassicurante per il fatto che entrerà in coma.

Una vita, trame: Genoveva viene dichiarata innocente, Felipe si sfoga sulla tomba di Marcia

Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che Genoveva prometterà di vendicarsi del marito Felipe non appena, a seguito del ricovero in ospedale, apprenderà di aver abortito: la darklady di Acacias 38 sarà convinta che il responsabile dell’interruzione della sua gravidanza sia Alvarez Hermoso.

Salmeron, da questo momento in poi, riuscirà a farla franca per merito dell’alleanza con l’avvocato Javier Velasco, dopo essere finita in prigione con l’accusa di aver ucciso Marcia: Felipe cadrà in preda allo sconforto quando sua moglie verrà dichiarata innocente, anche per merito della testimonianza della domestica Laura, sottomessa a tutti gli effetti dalla sua padrona per non far venire alla luce i suoi scottanti segreti.

Alvarez Hermoso di fronte alla stampa non riuscirà a mantenere la calma, dato che perderà la staffe per la troppa rabbia quando Laura punterà il dito contro di lui. A questo punto, l’avvocato si consolerà recandosi sulla tomba dell’amata Marcia, assicurandole che prima o poi la farà pagare a chi ha messo fine alla sua esistenza.

Alvarez Hermoso finisce in ospedale dopo aver sbattuto la testa, Salmeron convinta che suo marito sia in viaggio

Nel contempo, Aurelio confesserà a Felipe di sapere per quale motivo Laura ha cambiato la sua versione quando è stata interrogata dal giudice, ovvero poiché è stata ricattata da Genoveva e Velasco. Il commissario non perderà tempo per proporre alla domestica di schierarsi dalla padre di Alvarez Hermoso, promettendole che avrà la sua protezione: in un primo momento, la fanciulla respingerà la richiesta di Mendez, ma con il passare dei giorni accetterà di fare una dichiarazione a discapito di Genoveva al tribunale.

Intanto, Felipe deciderà di andarsene via dal paese iberico per incontrare Santiago a Cuba, nonostante sua moglie cercherà di convincerlo a non partire.

Javier, invece, deciso a sbarazzarsi una volta per tutte di Alvarez Hermoso, affiderà un terribile ordine a Laura all’insaputa della sua alleata Genoveva: la giovane fanciulla metterà subito le cose in chiaro, dicendo all’avvocato di non voler far alcun male a Felipe.

Purtroppo, quest’ultimo correrà un grosso pericolo per mano di Laura, quando la stessa non avrà altra scelta oltre a quella di assecondare il suo ricattatore: il piano sembrerà funzionare, poiché Alvarez Hermoso dopo essere stato avvelenato da Laura sbatterà la testa a seguito di una caduta. Grazie alla domestica che avviserà i soccorsi, Felipe verrà trasportato in ospedale. Infine, Velasco farà di tutto per impedire a Salmeron di ostacolarlo e quindi di farle mettere piede nell’appartamento del marito: la darklady verrà presa in giro dal suo alleato, visto che crederà che Felipe si trovi in viaggio, mentre invece la realtà sarà un’altra, poiché l’uomo sarà in coma.