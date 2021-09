Tahsin, ancora una volta, sfogherà la sua rabbia verso il figlio Korhan. Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful il giovane scoprirà tutte le bugie raccontate dalla moglie Cahide e il genitore, invece di infuriarsi con la nuora, punterà il dito contro il primogenito e arriverà anche a cacciarlo via di casa. A quel punto, sopraffatto dalla disperazione e stanco delle umiliazioni subite, commetterà un gesto estremo.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Hülya racconta la verità a Korhan

Le anticipazioni turche di Brave & Beautiful rivelano che nelle puntate prossimamente in onda su Canale 5 Korhan verrà a sapere che la moglie gli ha raccontato solo bugie.

Tutto inizierà quando Cahide, dopo aver scoperto di essere realmente incinta, comunicherà a Hülya di non aver più bisogno del bambino di cui è in attesa. Successivamente, la Yildirim darà alla luce il piccolo Muzaffer e progetterà un modo per vendicarsi della sua ex complice. Perciò, la donna consegnerà a Korhan una chiavetta USB in cui sono contenuti alcuni video compromettenti. Nei filmati, infatti, si vede Cahide mentre indossa dei finti pancioni per far credere di essere incinta. Scioccato per ciò che ha saputo, l'uomo metterà fine al suo matrimonio e inizierà ad ubriacarsi, dopo aver ipotizzato che il bambino di cui la moglie è in attesa (stavolta realmente) sia figlio di Bülent Aydinbas.

Korhan tenta di uccidersi: Brave & Beautiful, spoiler Turchia

La situazione di Korhan peggiorerà quando il padre verrà a conoscenza di quello che sta accadendo. Stando alle anticipazioni turche di Brave and Beautiful, Tahsin inveirà contro il primogenito di fronte a tutti gli impiegati dell'azienda. Come se non bastasse, gli dirà chiaramente che non lo vorrà più come suo figlio e lo sbatterà fuori di casa.

Korludağ motiverà la sua reazione sostenendo che il giovane avrebbe messo a disagio tutta la famiglia non rendendosi conto delle bugie della moglie. Korhan non prenderà bene il comportamento del padre e si rifugerà nella casa di Nisantasi. Colto dalla rabbia e convinto che nessuno lo abbia mai amato, a parte Sühan, berrà più del dovuto.

In stato confusionale, l'uomo scriverà una lettera alla sorella e una al padre. Poi deciderà di suicidarsi, ingerendo una dose elevata di pillole.

Sühan salva Korhan con l'aiuto di Cesur: trame turche di Brave and Beautiful

Stando a quanto dicono le anticipazioni turche di Brave & Beautiful, la vicenda verrà risolta in tempo. Infatti, Sühan leggerà la lettera e correrà dal fratello per impedirgli di commettere una stupidaggine che gli costerebbe la vita. Cesur, dopo aver visto quello che sta per accadere attraverso le telecamere installate in casa Korludağ, si precipiterà anche lui da Korhan e incrocerà l'ex moglie. Insieme si recheranno dal giovane e chiameranno immediatamente i soccorsi. Così facendo.

gli salveranno la vita. In ospedale, all'arrivo di Cahide, Sühan le andrà incontro e la schiaffeggerà, invitandola a non farsi più vedere. In seguito, dopo il ricovero, il figlio di Tahsin accetterà di trascorrere la convalescenza a casa di Cesur.