Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la popolare soap opera che narra le vicende ambientate in un ricco quartiere iberico. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna annunciano che tutta l'attenzione sarà focalizzata su Felipe Alvarez Hermoso interpretato dall'attore Marc Parejo. L'uomo, infatti, perderà dieci anni di ricordi dopo essere uscito dal coma.

Anticipazioni: Laura avvelena Felipe su ordine di Velasco

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv raccontano che Felipe dovrà vedersela con un imprevisto quando uscirà dal coma.

Tutto comincerà quando Velasco obbligherà Laura a liberarsi dell'avvocato in quanto vuole Genoveva tutta per sé. La domestica, a questo punto, accetterà di aiutare il perfido Javier per timore che possa far del male a sua sorella Lorenza, ricoverata in un istituto per disabili. Ed ecco che Alonso verserà del veleno in un bicchiere d'acqua offerto a Felipe che,cadendo, batterà alla testa contro lo spigolo di un mobile dopo aver accusato uno svenimento.

Ma Laura sarà colta dai sensi di colpa, tanto da decidere di allertare i soccorsi. Felipe, a questo punto, verrà portato in clinica dove i medici riusciranno a salvarloma rimarrà in coma per parecchio tempo. Genoveva, invece, trascorrerà tutto il giorno al capezzale del marito nonostante la guerra in atto per l'omicidio di Marcia.

L'avvocato esce dallo stato comatoso

Nelle prossime puntate di Una vita, Velasco tornerà all'attacco, tanto da convincere Laura a sabotare la bombola dell'ossigeno di Felipe. Questo piano,però, sarà sventato da Genoveva. Velasco, invece, sarà su tutte le furie con Alonso per non essere riuscita a portare a termine il piano.

Sarà proprio in questo momento che l'avvocato uscirà dallo stato comatoso ma darà l'impressione di non riconoscere le persone intorno al suo letto.

Inoltre, l'uomo chiederà alla moglie per quale motivo gli stia dando del tu, mettendola a disagio.

Genoveva scopre che Alvarez Hermoso ha perso dieci anni di memoria

Genoveva (Clara Garrido), a questo punto, si recherà immediatamente dai medici che le daranno uno spiacevole responso. La dark lady scoprirà che Alvarez Hermoso ha perso dieci anni di memoria e per questo non ricorda di averla sposata.

Un vero choc per Salmeron che si accorgerà della veridicità della diagnosi quando l'uomo chiederà a Liberto informazioni su Leonor Hidalgo (Alba Brunet), certo che stia ancora ad Acacias 38.

Col passare del tempo, Felipe assumerà uno strano atteggiamento, tanto che i telespettatori inizieranno a dubitare della veridicità della sua amnesia.