Momenti di alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) salverà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). In dettaglio, la darklady impedirà a Laura Alonso di portare a termine il piano commissionatele da Javier Velasco.

Anticipazioni Una vita: Felipe ricoverato in ospedale dopo un avvelenamento

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv raccontano che Javier avrà come unico obbiettivo quello di eliminare per sempre Felipe, tanto da avvalersi dell'aiuto di Laura.

Tutto comincerà quando Velasco obbligherà la domestica ad aiutarlo nel suo piano. Un modo per essere riconoscente per averla salvata dalla galera per l'omicidio di suo padre, avvenuto molti anni prima. All'inizio Alonso cercherà di ribellarsi per poi accettare, quando alcuni scagnozzi del losco avvocato faranno del male a sua sorella Lorenza, ricoverata in una clinica per disabili.

Laura agirà in questo modo per ottenere una cospicua somma di denaro per far ricoverare sua sorella in Germania e sottoporla ad un'operazione chirurgica costosissima in grado di farla camminare. Per questo motivo, la domenica avvelenerà Felipe, se poi pentita non chiamasse subito soccorso. Alla fine Alvarez Hermoso verrà ricoverato in ospedale.

Velasco vuole ancora uccidere l'Alvarez Hermoso

Nelle nuove puntate di Una vita, i medici non riusciranno a spiegare la causa del malessere di Felipe, scartando l'ipotesi che abbia sbattuto la testa in terra in seguito a una caduta. Il commissario Mendez e tutti i vicini di Acacias appariranno sconvolti per le notizie trapelate dalla struttura ospedaliera, tanto che Genoveva deciderà di presentarsi al capezzale dell'ex marito.

Qui, la Salmeron accuserà l'avvocato della perdita del loro bambino e rivolgendosi con disprezzo preciserà che tutto questo non gli sarebbe successo se si dimenticava di Marcia Sampaio. Inoltre, la darklady scoprirà che Felipe potrebbe morire nel giro di poche ore o rimanere in stato comatoso.

Dall'altro canto, Velasco cercherà di introdurre Laura in ospedale per porre a termine il suo piano ovvero quello di uccidere Alvarez Hermoso.

Genoveva impedisce a Laura di sabotare la bombola di ossigeno dell'avvocato

Fortunatamente il piano di Laura non andrà in porto visto. Genoveva, infatti, riuscirà a impedirle di sabotare la bombola di ossigeno attaccata a Felipe. Sarà proprio in questo modo che l'avvocato riprenderà i sensi, seppure rimanga in stato confusionale.

Le vicende ambientate ad Acacias 38 sono in onda da lunedì alla domenica e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".