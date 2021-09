Riparte l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 13 settembre. Anche quest'anno il programma è confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio, dove tornerà a tener compagnia a milioni di spettatori. Grande attesa in primis per il debutto dei nuovi tronisti ma anche per le nuove vicende dei protagonisti del trono over, capitanati ancora una volta dalla "sognatrice" Gemma Galgani.

Riparte Uomini e donne 2021/2022: le anticipazioni di settembre

Nel dettaglio, le prime registrazioni di Uomini e donne 2021/2022 sono già avvenute nelle scorse settimane e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda durante il mese di settembre, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno di Gemma, che si presenterà in studio con il seno rifatto. Questa estate, la dama ha scelto di tornare dal chirurgo estetico per sottoporsi a una nuova operazione e ha deciso così di rifarsi il décolleté, con la speranza di poter riuscire finalmente a trovare la sua anima gemella.

Gemma si ritrova senza nuovi corteggiatori a U&D

Tuttavia, le anticipazioni rivelano che Gemma si ritroverà a fare i conti con una spiacevole sorpresa, dato che in studio non ci saranno nuovi pretendenti per lei.

La dama, quindi, nonostante le novità dal punto di vista estetico, si ritroverà senza cavalieri con i quali approfondire la frequentazione.

Situazione diversa, invece, per Ida Platano che si rimetterà in gioco dopo le cocenti delusioni sentimentali e riuscirà a trovare un nuovo cavaliere con il quale poter trascorrere delle ore in compagnia fuori dagli studi televisivi della trasmissione Mediaset.

Joele e Matteo in guerra per la stessa corteggiatrice: anticipazioni Uomini e donne settembre

Grande attesa anche per il debutto della tronista transessuale Andrea Nicole. Le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che in un primo momento la sua presenza in studio "spaventerà" i corteggiatori, molti dei quali non nasconderanno la diffidenza per il percorso fatto dalla ragazza.

Spazio anche alle prime rivalità tra i due nuovi tronisti di questa stagione. Trattasi di Joele e Matteo: entrambi molto diversi l'uno dall'altro, si ritroveranno a "contendersi" la stessa ragazza, con la quale usciranno in esterna.

Tuttavia, questa situazione non piacerà per niente al giovane Matteo che con grande schiettezza ammetterà di non gradire una ragazza che non ha le idee chiare e si ritrova divisa tra due uomini.

Insomma un inizio stagione che sembra promettere molto bene e che sicuramente non deluderà le aspettative degli spettatori che attendevano con trepidazione il ritorno di Uomini e donne in tv.