Giorgio Manetti, lo storico cavaliere di Uomini e donne over, protagonista di una indimenticabile favola d'amore con la dama Gemma Galgani, debutta ufficialmente nel mondo del cinema. Da qualche anno ormai, il cavaliere toscano che fece perdere la testa a Gemma, ha scelto di abbandonare lo studio della trasmissione sentimentale Mediaset per dedicarsi ad altri progetti. Tra questi anche il suo primo film da protagonista, dove recita in inglese e la presenza alla Mostra del Cinema di Venezia.

L'ex fidanzato di Gemma, Giorgio Manetti debutta col suo primo film in inglese

Nel dettaglio, in queste ultime ore Giorgio Manetti ha annunciato ai numerosi fan che lo seguono sui social, l'uscita su Youtube del suo primo film-cortometraggio dal titolo "A killer for a friend".

Il film che vede protagonista l'ex cavaliere di Uomini e donne è recitato completamente in inglese: il protagonista è Vincent (interpretato dallo stesso Giorgio) un famoso ladro di Las Vegas che approda in Italia dopo aver scoperto di avere un figlio che vive a Firenze.

"Una cosa divertente tra due amici", ha scritto Giorgio presentando questo primo film che lo vede protagonista e che lo ha portato addirittura a calcare la passerella della Mostra del Cinema di Venezia.

La presenza di Giorgio Manetti a Venezia 78

Sui social, infatti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani ha postato diversi scatti del suo arrivo a Venezia, con tanto di scatti da parte dei fotografi.

Insomma un vero e proprio cambio radicale di vita per il cavaliere toscano che, fuori dallo studio del programma di Maria De Filippi, ha trovato anche l'amore e in diverse interviste ha ammesso di essere felicemente fidanzato, al punto da aver dimenticato definitivamente la sua relazione con la dama torinese.

In attesa di scoprire come verrà accolto il film di Giorgio Manetti, la sua ex fidanzata Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne e, a distanza di ben dodici anni dal suo arrivo in tv, continua imperterrita la ricerca del suo principe azzurro.

Gemma Galgani torna a Uomini e donne ed ha rifatto il seno

La dama torinese tornerà anche nel corso della nuova edizione in onda a partire dal 13 settembre su Canale 5 e la sua presenza promette grandi scintille.

Gemma, infatti, questa estate si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico col quale ha deciso di aumentare le dimensioni del seno, riportandolo ai "fasti splendori" della giovinezza.

Una scelta che ha scatenato accese polemiche in rete e sui social e anche il duro attacco da parte di Tina Cipollari, che ha prontamente bacchettato la dama torinese, definendola "ridicola". Insomma le prime puntate di Uomini e donne promettono sicuramente grandi scintille.