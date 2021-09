La serata di giovedì 9 settembre è stata una delle più emozionanti per quanto riguarda la recente carriera di Sangiovanni. Era solo novembre dell'anno scorso, quando il giovanissimo ragazzo (aveva ancora 17 anni) si affacciava nel mondo della musica prendendo un banco nella scuola di Amici. Passati solo 10 mesi, il cantautore si è esibito nella magica cornice dell'Arena di Verona ai Seat Music Awards ritirando ben 4 premi per i suoi brani che hanno avuto numerose certificazioni di platino. L'emozione di Sangiovanni era palpabile: il pubblico veronese, così come quello della sua città qualche giorno prima, non si è risparmiato in applausi che attestano il grande affetto che in meno dinanzi anno il vicentino si è guadagnato.

La grande commozione del cantautore

È stato travolto da un'onda di affetto il giovanissimo e talentuoso Sangiovanni che durante la prima serata dei Seat Music Awards, in onda su Rai1, si è esibito davanti al pubblico dell'Arena di Verona, che per l'occasione ha ospitato anche tutta la sua famiglia. È stata la seconda volta per il cantante in questo luogo magico ma ieri Sangio ha ritirato ben quattro premi, che attestano le certificazioni di platino per Malibù (hit cantata durante la serata), Lady, Tutta la Notte e per il sul primo EP dal titolo omonimo.

Sangiovanni, pantaloni fucsia e camicia bianca, ha fatto la suo ingresso in Arena con una macchinina giocattolo telecomandato ovviamente di colore fucsia.

Dopo l'esibizione, ha spiegato sotto richiesta di Vanessa Incontrada, presentatrice della serata con Carlo Conti, di aver scelto di fare l'ingresso con il gadget per esprimere la stessa positività che vuole portare al pubblico con la sua canzone. Ma l'emozione del ragazzo è stata subito ben chiara ai due presentatori che lo hanno invitato a fare un bel respiro.

Il sostegno del pubblico in Arena e a casa

Conti ha dato una pacca sulle spalle al giovane, mentre Incontrada lo ha amorevolmente accarezzato invitandolo a prendersi l'affetto del pubblico. 'Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso', ha detto Sangiovanni con gli occhi lucidi prima di portare via, ovviamente in macchinina, i suoi premi.

L'affetto del 'popolo' di Twitter è esploso, così come quello nell'Arena che ha intonato anche Lady. 'Sangiovanni' è stato in tendenza per tutta la serata, mentre le follower hanno esaltato il messaggio positivo portato dal giovane.

Tra i commenti è stato notato quello assente di Giulia Stabile, la quale in precedenza aveva sempre sostenuto anche se a distanza il suo fidanzato. La ballerina, che si trova impegnata con le prove di Amici 21 a Roma, dove rivestirà il ruolo di professionista, in realtà ha mostrato ancora una volta rispetto e maturità con il suo gesto di rimanere in quest'occasione un passo indietro. Sangiovanni stesso, nel suo ultimo sfogo, aveva chiesto ai fan di mantenere divisi l'arte di entrambi dal loro sentimento che preferisce vivere con il massimo della privacy. Evidentemente la talentuosa danzatrice avrà voluto dare tutto lo spazio necessario all'arte del giovane.