Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più amati e al tempo stesso discussi di Uomini e donne. Il cavaliere toscano, che per lungo tempo è stato protagonista di una chiacchieratissima storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani, in questi giorni è tornato a raccontarsi e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista in cui ha ammesso che non tornerà in studio e non ha risparmiato neppure delle frecciatine contro la trasmissione stessa di Maria de Filippi.

Ci sarà il ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Giorgio Manetti dopo aver archiviato la storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani, era riuscito a ritrovare l'amore fuori dagli studi televisivi di Uomini e donne.

Questo amore, però, non ha avuto il finale sperato e da qualche mese Giorgio è tornato di nuovo single. Il cavaliere, parlando dell'attuale situazione che c'è nello studio del programma di Canale 5, aveva ammesso che tra le dame presenti lo aveva particolarmente colpito Isabella Ricci.

La nemica giurata di Gemma Galgani, quindi, aveva colpito l'attenzione del "gabbiano" fiorentino, il quale non aveva nascosto che il suo charme e il suo modo di fare lo affascinavano particolarmente.

Da qui, complice il fatto che Giorgio è nuovamente single, si erano diffuse delle voci legate a un possibile ritorno in trasmissione del cavaliere, proprio nelle vesti di corteggiatore di Isabella Ricci.

Gemma Galgani, l'ex fidanzato rompe il silenzio sul possibile ritorno a U&D

Ma quale è la verità dei fatti? Giorgio tornerà oppure no nello studio di Uomini e donne? È questa la domanda che si sono posti i fan del programma e alla quale ha risposto in maniera esplicita lo stesso cavaliere.

Giorgio, infatti, in una nuova intervista ha messo definitivamente una pietra sopra a quello che è stato il suo passato nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani ha ammesso che considera quello di Uomini e donne un capitolo chiuso e quindi ha escluso ogni rumor legato al suo possibile ritorno in studio.

L'attacco di Giorgio Manetti contro Uomini e donne

"Quello per me è un periodo finito", ha ammesso Giorgio che poi non ha risparmiato neppure delle frecciatine nei confronti della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Il cavaliere, infatti, ha sottolineato il fatto che nel corso di questi anni sono cambiate un bel po' di cose a Uomini e donne e che ormai tutto sarebbe incentrato sulle liti.

"Di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni", ha sentenziato Giorgio Manetti che ha così puntato il dito contro la popolare trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.