Tra le protagoniste di Uomini e donne trono over che continuano a tenere alta l'attenzione, vi è sicuramente la dama Isabella Ricci, sempre più corteggiata dai cavalieri del parterre maschile. Fin dal primo momento in cui è arrivata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, Isabella si è fatta notare per il suo charme e la sua classe, entrando subito in conflitto con Gemma Galgani. E lo scontro tra le due potrebbe tornare a riaccendersi adesso che Giorgio Manetti (ex della dama torinese) ha ammesso di essere colpito ed estasiato da Isabella.

Isabella Ricci conquista il pubblico e il cavalieri di Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma Galgani è tornata in studio a Uomini e donne 2021/2022 per proseguire la ricerca del suo principe azzurro, dopo che questa estate ha scelto di "fare un salto" dal chirurgo estetico per rimettere mano al seno e per fare delle punture alle labbra.

Tuttavia, queste prime settimane di messa in onda del programma non sono state positive per la dama torinese, la quale ha dovuto fare i conti con una sostanziale carenza di cavalieri arrivati in trasmissione per conoscerla.

Situazione diversa, invece, per la dama Isabella Ricci che continua ad essere molto corteggiata e apprezzata dai protagonisti maschili del programma di Canale 5.

La stoccata di Giorgio contro la sua ex Gemma

E in queste ultime settimane, Isabella è stata "corteggiata" a distanza anche da Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma, col quale ha vissuto una appassionante e a tratti struggente storia d'amore proprio nello studio di Uomini e donne.

Giorgio, in una recente intervista, ha ammesso di essere tornato single da qualche mese e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex Gemma.

Secondo il cavaliere toscano, la dama torinese sarebbe "ridicola" per la scelta di ricorrere alla chirurgia per rifarsi il seno, credendo che in questo modo riuscirà a trovare finalmente la sua anima gemella.

"Dopo 12 anni non è ancora riuscita a trovare l'uomo giusto e dubito che ci riuscirà in questa nuova stagione", ha ammesso Giorgio parlando della sua ex fidanzata.

'Con Isabella non mi annoierei', ammette Giorgio Manetti

Al tempo stesso, Giorgio ha ammesso che, tra le nuove dame che popolano il parterre del trono over di Uomini e donne, ad aver colpito la sua attenzione è stata Isabella Ricci.

"Sono certo che con Isabella non mi annoierei mai", ha ammesso Giorgio, aggiungendo che uscirebbe volentieri a cena con la "nemica" della sua ex fidanzata.

"Oltre ad essere una bella donna, ha un grande charme. Isabella non vive nell'adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante", ha ammesso il cavaliere toscano.