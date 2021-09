Nuovo spazio dedicato alle novità su Love is in the air, la Serie TV turca che appassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate turche visibili tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 annunciano che gli inganni di Selin Atakan (Bige Onal) rischieranno di essere scoperti. La dipendente dell'Art Life, infatti, temerà che Serkan Bolat (Kerem Bursin) scopra il tradimento con Deniz Sarachan (Sarp Can Köroğlu) dopo l'arrivo di una misteriosa lettera.

Anticipazioni Love is in the air: Eda sigla un finto fidanzamento con Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv si soffermano sulle manipolazioni di Selin per non perdere Serkan.

Tutto comincerà con precisione quando l'architetto deciderà di chiedere in sposa la pr dopo aver perso la memoria dell'ultimo anno. Una decisione che scatenerà la reazione di Eda, che darà vita a un finto fidanzamento con Deniz per far ingelosire Bolat.

Purtroppo la fioraia ignorerà che il restauratore di mobili è innamorato di lei da tanti anni e, per questo, si metterà d'accordo con Selin per separarla per sempre da Serkan, convinto in questo modo di averla tutta per sé.

Selin bacia Sarachan

Nelle nuove puntate di Love is in the air, il piano di Deniz dimostrerà di avere alcune falle.

In particolare, Melo sarà molto preoccupata della strana scomparsa di Eda durante la festa di compleanno a sorpresa di Selin organizzata da Serkan. Proprio quest'ultimo non ci penserà un minuto, tanto da correre a rintracciarla nel fitto del bosco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ovviamente, Atakan si arrabbierà moltissimo dopo essere stata lasciata da sola dall'architetto, arrivando a distruggere tutti gli addobbi della festa. Deniz, a questo punto, cercherà di riportare alla ragione la pr che, colta da un raptus, lo bacerà sulle labbra dopo averlo rimproverato di non aver fatto niente per separare Eda e Serkan.

All'inizio, Selin dimostrerà di essersi pentita del bacio, che tuttavia tornerà prepotentemente ad essere protagonista nelle prossime puntate.

Atakan teme che Serkan scopra il suo tradimento

Qualche giorno dopo, Selin troverà una busta gialla sulla scrivania di Serkan durante una giornata lavorativa all'Art Life. Atakan, mossa da un'estrema curiosità, deciderà di aprire la lettera, tanto da trovare alcune foto del bacio che ha dato a Deniz. La pr, a questo punto, si farà prendere dal panico per paura che Bolat trovi la prova del suo tradimento. Per questo motivo, la donna inizierà a indagare per scoprire chi possa aver mandato la lettera al fidanzato con inaspettate conseguenze.

La serie tv con l'attore Kerem Bursin è trasmessa da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".