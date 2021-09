Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Intervenuto a Casa Chi, rubrica del settimanale che si occupa del Reality Show, l'ex gieffino ha espresso un commento sugli attuali concorrenti, affermando di non digerire Soleil Sorge e Alex Belli. Al contrario, Manuel Bortuzzo è tra i preferiti dell'ex concorrente.

Le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Durante la chiacchierata con Rosalinda Cannavò, Francesco Oppini ha speso delle parole di stima per i "vipponi" del GF Vip 6. Come spiegato dall'ex concorrente, i coinquilini della casa più spiata d'Italia hanno tutti molto da raccontare.

Oppini, riguardo a Sorge, ha chiosato: "Non mi piace il modo in cui approccia alle situazioni. A volte pecca un po' di presunzione". Il figlio di Alba Parietti ha precisato di non volere giudicare Soleil sul personale, poiché non la conosce, dunque non sa se il suo modo di porsi agli altri sia un modo per difendersi. In merito all'ex attore di Centovetrine, Francesco ha ammesso di non avere visto una differenza tra il GF Vip e le soap in cui ha partecipato Belli: "Ha questo modo di parlare un po' costruito".

A detta del 38enne, Alex dovrebbe dimostrare alle persone chi è realmente.

'Manuel lo metto al primo posto'

In cima alla lista dei preferiti di Francesco Oppini, c'è Manuel Bortuzzo. A detta del 38enne, lo sportivo è una persona speciale per tanti motivi e si sta distinguendo per sensibilità, educazione e forza.

Nella chiacchierata con Rosalinda Cannavò, il figlio di Alba Parietti si è espresso anche su Raffaella Fico: "Vorrei vedere il suo lato più dolce e umano". Per l'ex gieffino, la showgirl campana ha molto da raccontare al reality show. Francesca Cipriani - secondo Oppini junior - sarebbe invece una macchina da guerra sul piccolo schermo, ma ancora non avrebbe mostrato chi è nella vita di tutti i giorni perché ingabbiata nel suo personaggio.

Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, l'ex coinquilino della casa più spiata d'Italia ha confidato che c'è un "vippone" che non sopporta a pelle ma ha preferito non rivelare il nome. Al contrario, ha elogiato lo sportivo Aldo Montano: "Mi piace molto".

Infine Francesco Oppini ha precisato che il Grande Fratello Vip è appena cominciato, dunque alcuni personaggi potrebbero rivelarsi diversamente da quello che si sono mostrati nel corso delle varie puntate.