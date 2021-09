Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e sabato 18 settembre i protagonisti del trono classico e over sono tornati di nuovo in studio per le riprese delle nuove puntate, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. A confermare il fatto che siano in corso le registrazioni del programma di Maria De Filippi ci ha pensato l'opinionista Gianni Sperti, pubblicando delle storie su Instagram, con le quali si è lasciato andare anche a qualche piccolo spoiler su quello che succederà.

Anticipazioni Uomini e donne, nuova registrazione 18 settembre

Nel dettaglio, la registrazione di Uomini e donne del 18 settembre sarà caratterizzata da un "ritorno" in studio che non passerà affatto inosservato.

Come testimoniato dalle storie Instagram di Gianni Sperti, verrà rispolverata la fatidica mummia rappresentante la dama torinese Gemma Galgani.

Tuttavia, dato che Gemma questa estate si è sottoposta a una serie di ritocchi estetici per migliorare il suo aspetto fisico, anche la mummia si è adeguata a questi cambiamenti.

Il ritorno della 'mummia restaurata' raffigurante Gemma Galgani

Dalla storia pubblicata da Gianni Sperti sui social, infatti, si evince chiaramente che la mummia è stata "restaurata" e in netta evidenza ci sono le super labbra.

La dama torinese infatti, nel momento in cui è rientrata in studio a Uomini e donne, ha confessato di essersi rifatta il seno, ma anche di aver dato una rimpolpata alle labbra, scatenando l'ira funesta di Tina Cipollari, che l'ha accusata d'incoerenza.

Così, in questa nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ecco che la "mummia restaurata" tornerà nuovamente in studio: quale sarà la reazione di Gemma nel momento in cui Tina Cipollari tornerà a prenderla in giro come accadeva ai vecchi tempi?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, per questa nuova registrazione del 18 settembre c'è grande attesa anche per il percorso della tronista Andrea Nicole.

Occhi puntati su Andrea Nicole e Ida Platano a U&D

Il suo percorso non è iniziato proprio nel migliore dei modi, dato che molti dei corteggiatori presenti in studio hanno ammesso di non sentirsi pronti a intraprendere un percorso con una ragazza che fino a pochi anni fa era un uomo.

Andrea Nicole, però, non si è lasciata scoraggiare ed ha ammesso di aver preventivato anche questo tipo di reazione da parte dei ragazzi.

Occhi puntati anchee su Ida Platano, che nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne ha iniziato la frequentazione con un nuovo cavaliere. Sarà davvero quello giusto? La risposta nelle prossime puntate del dating show Mediaset.