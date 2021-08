Manca sempre meno all'inizio della stagione 2021/2022 di Uomini e donne: tra dieci giorni, ovvero domenica 29 agosto, Maria De Filippi condurrà la puntata che sarà trasmessa in televisione lunedì 13 settembre. Le indiscrezioni che stanno circolando su questo atteso appuntamento, fanno sapere che in studio potrebbero esserci vari ospiti: sia coppie nate nel dating-show come Luca ed Elisabetta, sia altre reduci dall'ultima edizione di Temptation Island come Luciano e Manuela.

Rumor sul ritorno di Uomini e Donne

Stanno per finire le vacanze dei protagonisti di Uomini e Donne: tra meno di due settimane, infatti, la redazione convocherà dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori per iniziare a registrare le puntate della nuova edizione.

Domenica 29 agosto, dunque, saranno disponibili le anticipazioni del primo appuntamento della stagione 2021/2022, quello che esordirà su Canale 5 a metà settembre, lunedì 13 per la precisione.

Stando alle indiscrezioni che riportano i siti in questo periodo, il dating-show potrebbe tornare con tante sorprese, in primis la presenza negli studi Elios di vari ospiti. La registrazione che ci sarà tra 10 giorni, dunque, potrebbe vedere la partecipazione di personaggi esterni al cast, come ex volti del Trono Over oppure protagonisti di Temptation Island.

Voci ancora non confermate, dunque, sostengono che Maria De Filippi sarebbe già pronta ad invitare un bel po' di coppie nel suo programma quelle che ultimamente hanno fatto più discutere.

Attesa per i nuovi tronisti di Uomini e Donne

A partecipare alla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, ad esempio, potrebbero essere Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone: i due si sono conosciuti davanti alle telecamere del Trono Over un anno fa e da qualche mese sono felicemente fidanzati. La dama e il cavaliere, dunque, potrebbero tornare agli studi Elios per raccontare come procede la loro storia d'amore, che è iniziata ufficialmente solo dopo che il format è andato in vacanza.

Tra gli altri possibili ospiti delle prime puntate della nuova edizione del dating-show, spiccano quelle che hanno fatto parte del cast di Temptation Island 2021. Stando a quello che riportano i siti in questi giorni, Manuela Carriero e Luciano Punzo dovrebbero quasi certamente accettare l'invito di Maria De Filippi, così come l'ex di lei Stefano Sirena.

Anche Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti potrebbero figurare in uno dei nuovi appuntamenti con il programma di Canale 5, sempre che il giovane non sia davvero uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 (in quel caso, sarebbe impossibilitato a partecipare ad altre trasmissioni prima dell'ingresso nella casa).

Gemma, Ida e Isabella 'star' di Uomini e Donne

Sempre nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne dopo l'estate, sarà presentato il nuovo cast: Maria De Filippi, dunque, tra dieci giorni svelerà l'identità dei quattro tronisti che animeranno la prima parte di stagione del Trono Classico. Si vocifera che tra questi potrebbe esserci Matteo Ranieri, corteggiatore poi scelto da Sophie Codegoni un anno fa.

Per quanto riguarda il Trono Over, non mancheranno le discussioni tra Gemma e Tina Cipollari, ma anche il rinnovato antagonismo tra Galgani e l'apprezzata Isabella Ricci. Anche Ida Platano tornerà nel parterre femminile dopo aver trascorso le vacanze da single, esattamente come Armando Incarnato. Poche certezze, infine, si hanno sui possibili ritorni di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i due si sono lasciati a maggio scorso e pare non abbiano ancora ritrovato l'amore.