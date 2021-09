Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne, è entrata ufficialmente a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, caratterizzata dall'arrivo di nuovi concorrenti, tra cui l'ex volto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. La presenza di Sophie non è passata inosservata, dato che fin dal video di presentazione, ha cominciato a lanciare frecciatine al suo ex Matteo Ranieri conosciuto proprio a Uomini e donne al punto che l'autrice del programma, Raffaella Mennoia, si è schierata pubblicamente sui social.

Sophie Codegoni approda al GF Vip 6 e attacca il suo ex fidanzato Matteo

Nel dettaglio, durante il filmato di presentazione realizzato per il GF Vip 6, l'ex tronista Sophie ha punzecchiato il suo ormai ex fidanzato Matteo Ranieri, col quale ha fatto coppia fissa per poco meno di un mese, dopo l'esperienza vissuta a Uomini e donne.

Sophie ha rivelato che, una volta usciti dalla trasmissione di Canale 5, Matteo Ranieri si sarebbe rivelato completamente diverso da quello che aveva fatto vedere durante il percorso fatto insieme.

L'ex tronista, quindi, ha così "screditato" il ragazzo che non essendo presente in quel momento, non ha potuto replicare a tali affermazioni fatte prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip.

Matteo Ranieri, ex Uomini e donne, replica a Sophie

Tuttavia, questa mattina, Matteo ha scelto di replicare "a modo suo" su Instagram e lo ha fatto postando una sua foto, con tanto di frecciatina rivolta proprio alla sua ex fidanzata.

"Insultare me non renderà migliore te", ha scritto Matteo sui social. Una frase semplice ma molto chiara e diretta con la quale ha messo a tacere ciò che in queste prime ore, Sophie Codegoni ha già detto sul suo conto all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il post social di Matteo ha fatto subito incetta di like e commenti e tra coloro che si sono schierati dalla parte dell'ex corteggiatore, anche l'autrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia.

L'autrice di Uomini e donne contro Sophie

"E per insultare te ci vuole coraggio", ha scritto Raffaella rispondendo al post social pubblicato da Matteo, col quale ha dimostrato ufficialmente di essere dalla parte del ragazzo e contro le parole pronunciate dall'ex tronista.

"Onore al merito a Raffaella Mennoia che esponendosi con questo commento, dimostra che a questo mondo ci lavora chi ci mette il cuore al di là dello spettacolo", ha subito sottolineato l'esperta di gossip Deianira Marzano, pubblicando sulla sua pagina la reazione dell'autrice del programma di Canale 5.