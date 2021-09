È passato circa un mese da quando Luca ed Elisabetta hanno annunciato la loro rottura: la coppia nata negli studi di Uomini e donne, infatti, ha usato i social network per informare i fan dell'epilogo negativo che ha avuto la relazione. Se la dama si è sfogata più volte dopo l'addio a Cenerelli, quest'ultimo ha preferito il silenzio: in queste ore, però, il cavaliere del Trono Over è ancora al centro del Gossip per un possibile nuovo giovane amore.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne Over

Si diceva che Luca ed Elisabetta si fossero lasciati in vista dell'imminente debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, ma fino ad oggi nessuno dei due è ancora tornato in studio.

Nelle sei puntate che sono state registrate sino ad ora si è parlato di Cenerelli e Simone, protagonisti della passata stagione con i loro tira e molla.

Se Maria De Filippi preferisce evitare l'argomento, ci stanno pensando i curiosi ad alimentare le chiacchiere sull'ormai ex coppia del Trono Over.

Deianira Marzano, infatti, il 10 settembre si è fatta portavoce di una segnalazione che potrebbe mettere in dubbio la sincerità del cavaliere nei confronti dell'ex fidanzata.

All'influencer partenopea, infatti, è stata inviata una foto risalente all'inizio di agosto in cui Luca appare in compagnia di una ragazza che non è Elisabetta: questo scatto sarebbe stato fatto di nascosto nel periodo in cui la rottura tra i due era solamente un rumor non supportato da prove.

Dubbi sulla sincerità del cavaliere di Uomini e Donne

Tra le Stories che Deianira ha pubblicato su Instagram venerdì 10 settembre, spicca quella in cui riporta la segnalazione che le è arrivata sull'ex coppia di Uomini e Donne.

"Gossip su Luca del Trono Over: avvistato il 7 agosto a Sirolo. Ad una settimana dalla voce in cui si parlava di rottura con Elisabetta, era già in compagnia di una ragazza molto giovane", queste le parole che l'influencer Marzano ha condiviso sul suo profilo l'altro giorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando a questo rumor (supportato da una fotografia in cui si riconosce Cenerelli seduto ad un tavolo con una donna dai capelli lunghi e scuri), il cavaliere del dating-show si sarebbe subito consolato dopo l'addio alla bella Simone.

Da quando la dama ha ufficializzato la fine della loro breve storia d'amore, il protagonista del format di Maria De Filippi non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche a riguardo.

da Luca, infatti, non è arrivata né una conferma né una smentita ai tanti sfoghi che la ex ha avuto sui social network.

Nessun ritorno a Uomini e Donne per ora

Negli sfoghi che ha avuto su Instagram dopo la rottura con Luca, Elisabetta ha parlato di relazioni "sbilanciate" (quelle in cui uno dei due ama di più rispetto all'altro), di persone che non riescono a dare attenzioni perché troppo concentrate su sé stesse e di donne che arrivano alla consapevolezza di non poter cambiare il compagno e quindi ci rinunciano.

La dama di Uomini e Donne, però, non è mai scesa nei particolari che hanno portato alla rottura con Cenerelli, anzi ha chiesto ai propri follower di rispettare la situazione e di non fare troppe domande dettate dalla curiosità.

Prima che Deianira lanciasse nuovi gossip sull'ex coppia, era calato il silenzio su di loro, tant'è che erano anche venute meno le voci su un possibile rientro nel cast del dating-show. Chi si diceva certo del fatto che Luca ed Elisabetta sarebbero tornati in trasmissione dopo essersi lasciati, almeno per ora si è sbagliato: né la dama né il cavaliere hanno preso parte alle puntate che sono state registrate in queste settimane, quelle che segnano l'inizio della nuova stagione.