La stagione 2021/2022 di Uomini e donne è appena iniziata, ma già si rincorrono voci poco rassicuranti su uno dei protagonisti del cast. Stando a quello che si vocifera in rete, uno dei tronisti avrebbe cominciato l'avventura col piede sbagliato, ovvero omettendo verità sul suo passato e non interessandosi a nessuna delle corteggiatrici. La maggior parte del fan del dating-show, pensano che potrebbe essere Joele il giovane al centro di questo rumor che non esclude un possibile ma futuro addio anticipato alla trasmissione.

Indiscrezioni sui giovani di Uomini e Donne

È passata poco più di una settimana da quando Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova edizione di Uomini e Donne, quella che farà compagnia ai telespettatori alla fine del 2021 e per buona parte del 2022.

A pochi giorni dal debutto, in rete sta già circolando un'indiscrezione non proprio rassicurante su uno dei giovani del cast: pare che uno dei quattro tronisti stia vivendo con estrema difficoltà le prime puntate, senza riuscire a lasciarsi andare né in esterna né durante le registrazioni in studio, come per sua stessa ammissione: "Non nego l'imbarazzo".

Quest'atteggiamento poco collaborativo e non aperto a nuove conoscenze, sta alimentando le voci secondo le quali il ragazzo potrebbe non essere pronto a vivere liberamente la possibilità che gli è stata data dalla presentatrice di Canale 5.

Le ipotesi dei fan di Uomini e Donne

Il Gossip che sta impazzando sul web in questi giorni, sostiene che Joele sarebbe a disagio in questo ruolo per due motivi: un'estrema difficoltà nel lasciarsi andare con le ragazze che lo vorrebbero corteggiare e qualche bugia di troppo raccontata sul suo passato (ha detto di essere stato tradito dalla ex con uno dei suoi migliori amici, lei ha smentito tutto sui social).

Chi segue con affetto il dating-show, dunque, ha associato questi indizi ad uno dei protagonisti del nuovo Trono Classico. Dopo aver assistito alle prime puntate dell'edizione 2021/2022, alcuni fan hanno sposato la teoria secondo la quale potrebbe essere Joele Milan il giovane al centro di questa chiacchiera, quella che lo vorrebbe un pesce fuor d'acqua nel programma fin dall'inizio.

Fino ad oggi, infatti, i telespettatori non hanno assistito a nessuna esterna tra il ragazzo e una delle sue spasimanti: la redazione ha deciso di non mandare in onda nessun contenuto riguardante il veneto perché è stato lui stesso a dirsi insoddisfatto dell'appuntamento con la bella Valentina.

Maria De Filippi ha consigliato a Joele di essere più chiaro e di non avere timore nel "bocciare" qualche corteggiatrice: solamente facendo così potrebbe trovare la persona giusta davanti alle telecamere.

Andrea Nicole parte bene a Uomini e Donne

Se Joele è in evidente difficoltà, un'altra tronista di Uomini e Donne 2021/2022 sembra essere partita col piede giusto. Nel corso della puntata che è andata in onda martedì 21 settembre, i telespettatori hanno assistito ai primi approcci tra Andrea Nicole e Ciprian, un bel corteggiatore che ha subito catturato l'attenzione della 29enne.

I due hanno cominciato a conoscersi in esterna e poi in studio hanno ribadito la volontà di continuare la frequentazione nonostante tutto: il giovane, infatti, ha precisato di non avere alcun problema col passato della milanese (fino a otto anni fa era un uomo), semmai teme un pochino il giudizio della gente.

Nessuna novità, invece, sugli altri due protagonisti del Trono Classico: Roberta sembra essere ancora in una fase di studio dei propri spasimanti, mentre Matteo è stato catturato da Maria, una giovane napoletana che durante il loro primo appuntamento ha assunto un atteggiamento da "super donna" che le altre corteggiatrici hanno criticato.