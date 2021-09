Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda su Rai 1 giovedì 23 settembre e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena.

Maria riceverà finalmente una lettera da Rocco e non potrà esserne che felice. Ludovica scoprirà che Marcello ha mentito riguardo alla serata di gala al Circolo: Barbieri non si è volutamente presentato. Non avendo altra scelta, la contessina deciderà di dimettersi dal suo ruolo di Vicepresidentessa.

Pur di far partire Gabriella senza pensieri, Vittorio studierà un escamotage affinchè la stilista venga sostituita.

Per Adelaide invece arriverà il momento tanto temuto: l'incontro con Flora, la figlia di Achille Ravasi.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Ludovica si dimette dal Circolo

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso giovedì 23 settembre 2021, a casa delle ragazze si respirerà un'atmosfera di felicità. Maria riceverà una lettera del tutto inaspettata da parte del suo amato Rocco. Nonostante questo nobile gesto, non mancheranno le critiche da parte di Irene. La Venere bionda non perderà l'occasione di intromettersi nel rapporto tra i due ragazzi siciliani, insinuando che il cugino di Tina e Salvo scrive troppo poco alla sua futura moglie. Sentendo le parole della sua amica, la giovane sarta si rattristerà, ma continuerà ad aver fiducia nel suo ragazzo.

Nel frattempo Ludovica apprenderà che Marcello ha mentito riguardo la serata al Circolo: il giovane barman non si volutamente presentato alla cena di gala, dove avrebbero dovuto ufficializzare la loro relazione. Questa notizia deluderà profondamente la contessina Brancia, la quale deciderà di fare un passo indietro e presentare le dimissioni come Vicepresidentessa del prestigioso locale milanese.

Il Paradiso 6, l'incontro tra Adelaide e Flora Ravasi

Le anticipazioni della nona puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 23 settembre, annunciano che Vittorio si troverà in difficoltà e senza una stilista all'interno del suo atelier. Nonostante Gabriella dia piena disponibilità, pensando di posticipare la sua partenza per Parigi, il direttore del magazzino studierà un piano B, in modo che la giovane Rossi possa lasciare la città senza pensieri.

Nel frattempo Roberto Landi, il direttore creativo del Paradiso, noterà le abilità giornalistiche di Stefania. L'uomo cercherà di convincere la giovane Venere a seguire il suo sogno fino in fondo. Ad assistere a questa richiesta sarà Gloria, che non potrà essere fiera delle magnifiche abilità della figlia.

Intanto a Villa Guarnieri, Adelaide prenderà un'importante decisione: incontrare Flora Ravasi. Dopo il loro colloquio, la contessa di Sant'Erasmo confiderà a Umberto di sentirsi sollevata.