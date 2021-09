Prosegue l'appuntamento quotidiano con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre: Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 4 all'8 ottobre svelano nuovi colpi di scena. In particolare Fabrizio, a causa dei problemi al pastificio, inizierà ad assumere dei comportamenti sempre più aggressivi. A quanto pare Rosato non è in grado di gestire la rabbia, e questo gli causerà problemi anche nel suo rapporto con Marina. Difatti, inizialmente la donna cercherà in ogni modo di portare un po' di armonia nel suo matrimonio.

Tuttavia, gli incontri per motivi di lavoro con Roberto, porteranno i due ad essere sempre più vicini. Del resto Ferri non ha mai dimenticato la sua storica compagna, e men che meno ha accettato che lei si sia legata ad un altro uomo. Dunque questa potrebbe rivelarsi una buona occasione per recuperare definitivamente l'amore della signora Giordano.

Upas, spoiler fino all'8 ottobre: Fabrizio sarà fuori controllo

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas rivelano che Fabrizio dovrà fare i conti con il quasi certo fallimento del pastificio. Purtroppo la campagna pubblicitaria deludente ha dato il colpo di grazia all'azienda, già oberata da numerosi problemi. A questo punto per Rosato non sarà affatto facile fare i conti con la fine dell'azienda della sua famiglia.

Questo evento non farà altro che incitare comportamenti rabbiosi dell'uomo. Difatti Fabrizio avrà difficoltà a gestire la rabbia, e finirà per prendersela con le persone sbagliate.

Upas, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: Marina cerca di aiutare suo marito

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole, che saranno trasmessi dal 4 all'8 ottobre, preannunciano che Rosato precipiterà in un vortice dal quale sarà alquanto difficile riemergere senza conseguenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fabrizio, avendo difficoltà a gestire la sua rabbia, inizierà a fare un uso smisurato di alcool. Tuttavia questo non lo aiuterà affatto, poiché l'alcolismo lo renderà ulteriormente irascibile. Marina cercherà di stargli accanto. L'intento della donna sarà quello di riportare un po' di armonia all'interno del loro rapporto, ma l'impresa risulterà più difficile del previsto.

Upas, puntate prossima settimana: Marina e Roberto molto vicini

Nelle prossime puntate di Upas, complici gli impegni lavorativi, Roberto e Marina trascorreranno molto tempo insieme. Difatti fra i due si assisterà ad un notevole avvicinamento, dovuto anche al momento di crisi che sta vivendo il matrimonio della signora Giordano. Non è da escludere che questa sia l'occasione per Roberto di riacquistare la fiducia ed anche l'amore della sua storica compagna, con cui ha sempre avuto momenti di odio ed amore intenso.