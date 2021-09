Love is in the air sta ottenendo buoni ascolti anche in questa stagione autunnale, nonostante la minor durata della messa in onda. La Serie TV turca con protagonisti Kerem Bursin e Hande Ercel va in onda in Italia dall'estate 2021. A causa della ripresa della programmazione autunnale, da settembre la serie tv turca va in onda dopo i daytime pomeridiani del Grande Fratello Vip e di Amici fino all'inizio di Pomeriggio Cinque.

L'amore di Eda e Serkan va incontro a continui ostacoli. Tra gli ultimi, la perdita di memoria di Serkan a causa di un incidente aereo: il protagonista non ricorda più la sua amata Eda.

Di seguito le anticipazioni relative alla settimana dal 4 all'8 ottobre 2021 che vedranno l'ingerenza di Deniz e Selin nella coppia.

La vacanza di Eda e Deniz insieme a Selin e Serkan

Deniz è un vecchio compagno di scuola di Eda: una new entry nella serie tv che porterà scompiglio nella coppia di Eda e Serkan in quanto innamorato della ragazza. Durante il periodo successivo all'incidente aereo, Deniz sarà molto vicino a Eda per consolarla. Al ritorno di Serkan, il ragazzo proporrà a Eda di andare insieme in vacanza, per distrarla dalla tristezza dovuta al fatto che Bolat non si ricorda di lei. Casualmente, il posto scelto da Deniz coincide con quello in cui decidono di andare anche Serkan e Selin.

In tal modo, Bolat e Yildiz si incontrano. La vacanza dei quattro sarà caratterizzata da vari intoppi. Eda cercherà in ogni modo di far tornare la memoria a Serkan, con scarsi risultati. La ragazza aveva già provato, con lo stesso intento, a baciare Bolat durante la festa organizzata in occasione del suo ritorno per dargli il benvenuto da parte del team dell'art life, da Ayfer e lo chef Alexander: anche in quel caso, i ricordi di Serkan non sono affiorati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'amore di Ceren per Deniz e le accuse a Ferit

Intanto, Ceren si renderà conto di amare ancora Deniz e accuserà Ferit di non aver dimenticato la sua ex Selin. Così, i due si lasceranno e Ceren correrà a dichiarare il suo amore a Deniz, pur consapevole che il ragazzo è interessato alla sua amica Eda.

Nel frattempo Selin ha incaricato qualcuno di rimuovere tutti gli effetti personali di Eda da casa di Serkan: Eda, pensando che l'artefice di ciò sia stato Bolat, litiga nuovamente con lui quando vede le sua valigie pronte.

Continuano le liti tra Ayfer e Aydan per lo chef Alexander

Lo chef Alexander parla ancora con la zia di Eda: venendolo a sapere Ayfer diventa furiosa con lui. A peggiorare la situazione sarà un invito a cena mandato dall'uomo ad Aydan per sbaglio e invece destinato alla madre di Bolat.

Engin cerca di convincere Piril ad avere un figlio attraverso la psicologia inversa: farà finta di non volere bambini lui stesso.