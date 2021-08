Le nuove puntate di Un posto al sole continuano ad andare in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:45.

Stando alle anticipazioni dal 6 al 10 settembre i colpi di scena non mancheranno. In particolare, le condizioni di salute di Susanna appariranno molto gravi e la polizia farà fatica a individuare il colpevole dell'aggressione. Filippo e Serena dovranno affrontare nuovi problemi, mentre Fabrizio, dopo la gioia iniziale, si renderà conto di essere stato sommerso da moltissime critiche per via del suo spot pubblicitario. Rossella, infine, commetterà uno sbaglio che potrebbe avere serie ripercussioni.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 settembre: Susanna non migliorerà in ospedale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna verserà in gravissime condizioni a causa della recente aggressione. I poliziotti decideranno di indagare a fondo sull'accaduto, ma non sarà facile trovare la giusta traccia. Verranno ascoltati alcuni testimoni per avere un quadro più chiaro sulla situazione e le loro parole sembreranno confermare una pista molto promettente: quella che porta a Palazzo Palladini. Tutto questo, però, non aiuterà Susanna a stare meglio. Visto che le cose sembreranno prendere una brutta piega, Niko sceglierà di dire la verità a Jimmy.

Nel frattempo, il rapporto tra Filippo e Serena continuerà a essere caratterizzato da tante incomprensioni.

Inoltre, il fatto di lavorare insieme a Viviana non farà altro che creare ulteriori problemi.

Trame di Un posto al sole fino al 10 settembre: Fabrizio sarà criticato aspramente

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Fabrizio sarà molto contento della sua campagna pubblicitaria. Tutto sembrerà andare per il meglio, ma all'improvviso le cose precipiteranno e l'uomo verrà ricoperto da una marea di critiche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche l'entusiasmo di Marina si spegnerà poco a poco. Si renderà conto che Fabrizio non ha alcun asso nella manica e di conseguenza la sua preoccupazione non farà altro che aumentare.

Intanto, Renato si troverà in una brutta situazione. Avrà bisogno di parlarne con qualcuno e sceglierà Niko come suo confidente. Dopo avergli rivelato la verità si sentirà subito meglio, ma la pace durerà per poco a causa dell'intervento della polizia.

Le sue parole saranno sufficienti ad allontanare i sospetti?

Rossella e Vittorio passeranno del tempo insieme

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 settembre, Rossella si troverà a vivere un momento di difficoltà. Vittorio le proporrà di provare a smorzare la tensione e di trascorrere un po' di tempo insieme. La giovane, in un primo momento, accetterà, ma subito dopo si renderà conto dell'errore commesso. La situazione peggiorerà quando, nell'ambiente lavorativo, inizieranno a circolare delle fastidiose insinuazioni.

Intanto, tra Guido e Alberto si creerà una notevole tensione. Il responsabile sarà Lollo, ma non si tratterà di qualcosa di voluto.