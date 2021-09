Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Niko deciderà di intraprendere delle indagini per conto suo e con l'aiuto di Franco raccoglierà parecchi elementi contro Mauro. Serena si accorgerà che Filippo e Viviana, nonostante la lontananza, sono parecchio legati. Guido e Mariella, a sorpresa, troveranno in Alberto un ottimo consulente legale. Silvia continuerà a dividersi tra suo marito e il suo amante.

Il coma di Susanna

In ospedale, il personale medico deciderà di prolungare il coma farmacologico di Susanna. I bambini della terrazza scopriranno con stupore che Renato è il principale sospettato dalla polizia per l'aggressione alla giovane Picardi. Franco prenderà una inaspettata decisione mentre Guido e Mariella riceveranno un aiuto da parte di una persona del tutto inaspettata e improbabile. Michele Saviani intanto, preso dalla pubblicazione del suo libro, non si accorgerà minimamente della doppia vita di sua moglie.

Giulia aiuterà Adele

Franco e Niko, decisi a provare l'innocenza di Renato Poggi, cominceranno a indagare per conto loro. Giulia invece, desiderosa di offrire il suo sostegno ad Adele, deciderà di aiutarla.

Silvia continuerà a dividersi tra la famiglia e il suo amante mentre in casa Del Bue si accenderà una discussione tra i due coniugi indecisi se accettare o meno l'aiuto di Alberto Palladini come consulente legale. Giulia si accingerà a incontrare Manlio in carcere mentre Franco raccoglierà delle importanti informazioni in grado di poter fornire dei preziosi elementi in merito alla sera dell'aggressione a Susanna.

Graziani, assorbita dalla sua passione per Giancarlo, dimenticherà un importante appuntamento con suo marito. Dopo il colloqui con Alberto, Mariella e Guido appariranno parecchio soddisfatti, tanto che Guido comincerà a pensare di poter ottenere un risarcimento molto più cospicuo di quello che aveva previsto.

I sospetti di Adele

Grazie alle indagini di Niko, Adele comincerà a nutrire forti dubbi sull'innocenza di Mauro. Per questo motivo metterà in discussione la sua relazione con l'uomo. Ferri intanto, grazie a un imprevisto, penserà bene di rifarsi avanti con Marina. Serena invece scoprirà con tristezza che Viviana, nonostante sia lontana da suo marito, in realtà continuerà a essere molto presente nella sua vita. La madre di Susanna sarà indecisa se rivelare o meno a Niko e sua madre tutti i dettagli della sua storia con Mauro e soprattutto il fatto che tra sua figlia e il suo compagno non c'era un buon rapporto. Manlio invece rivelerà a Giulia che un'altra persona derivante dal passato di sua figlia potrebbe nascondere qualcosa di utile alle indagini. Serena, dopo aver scoperto i messaggi tra Filippo e Viviana, si sfogherà con Giordano pronta ad avere un altro scontro con lui.