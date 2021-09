L'attore Walter Melchionda, interprete del vigile-barone Cotugno in Un posto al sole, ha rilasciato un'intervista a Blastingnews in cui ha parlato del suo lavoro e delle sue passioni.

Walter Melchionda e l'esordio a Upas

Salve Walter, come ha avuto inizio la sua esperienza a Un posto al sole?

Iniziai nel lontano 2001 come figurante speciale, poi nel frattempo mi sono scritto a un corso di recitazione per affinare le mie doti di attore. Così da qualche anno sono entrato all'interno cast nel ruolo di Cotugno.

Cosa si prova a far parte del cast di una soap tanto amata dal pubblico?

Far parte del cast di Upas è davvero emozionante, è un qualcosa che mi da tanta adrenalina. Tra gli attori non c'è competizione, anzi cerchiamo sempre di aiutarci e venirci incontro. Anche gli autori e i registi sono delle persone squisite che cercano sempre di far emergere il meglio di noi. Tra l'altro grazie a Un posto al sole ho conosciuto Nino Frassica il quale mi ha proposto di interpretare il ruolo del Colonnello Jannelli in Don Matteo.

Il ritorno a Upas di Cotugno

Quando rivedremo in scena il simpatico Cotugno?

Tornerò molto presto a Upas con delle scene comiche ispirate alla commedia napoletana. Saranno davvero esilaranti ed in grado di far sorridere il pubblico.

Ci sono somiglianze fra Walter e Luigi Cotugno?

Il mio Cotugno è un personaggio con una sorta di duplice personalità. C'è il Cotugno vigile che ha un aspetto molto goffo e disincantato, sembra quasi scendere dalle nuvole, poi c'è il barone Cotugno che è molto avaro e severo con il suo maggiordomo. In ogni caso non ho molte somiglianze con Luigi.

Walter Melchionda: dalla musica a Upas

Oltre alla recitazione quali sono le sue passioni?

La mia prima passione è la musica, soprattutto il canto. Ho fatto parte di un gruppo per ben trent'anni. Un mio sogno nel cassetto sarebbe quello di partecipare a Sanremo.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

Ho molti progetti per il futuro e, a dire il vero, anche proposte importanti.

Attualmente però sto dedicando le mie attenzioni a mio fratello che non sta molto bene. Per il momento sono felice di continuare con Un posto al sole, poi per il futuro si vedrà.

Come passa il suo tempo libero?

Sono originario di Castelluccio Cosentino, una frazione di Sicignano degli Alburni. Il mio tempo libero lo trascorro prevalentemente lì insieme alla mia famiglia. Sono ultimo di nove figli e pertanto ho una famiglia davvero numerosa.