Chi segue con affetto Uomini e donne, saprà certamente cosa rappresenta la data del 4 settembre: esattamente sei anni fa, infatti, Gemma Galgani mise fine alla tormentata ma passionale storia d'amore con Giorgio Manetti. Era il 2015 quando la dama spiazzò il pubblico e il cavaliere annunciando la sua volontà di non andare avanti nella frequentazione: da quel giorno in poi, il toscano non ha più voluto dare un'altra possibilità all'ex fidanzata.

Il ricordo degli spettatori di Uomini e Donne

Il 4 settembre di ogni anno i fan di Uomini e Donne si riuniscono virtualmente per festeggiare un particolare anniversario, quello della rottura tra Gemma e Giorgio.

Da quel giorno del 2015, infatti, sul web si sprecano commenti e video sul momento in cui Galgani ha deciso di interrompere la storia d'amore con Manetti, il cavaliere al quale era stata legata per otto mesi.

Gli affezionati spettatori del dating-show, dunque, considerano questa data come una specie di "Gemma Galgani's Day", un evento che ricade ogni dodici mesi e che viene puntualmente ricordato con ironia da molti.

La puntata del format Mediaset in cui la torinese lasciò il "Gabbiano", rimane storica: da quel giorno in poi, infatti, l'uomo ha respinto qualsiasi tentativo di riavvicinamento dell'ex compagna, comprese lettere d'amore e altri gesti romantici eclatanti.

La storia d'amore vissuta a Uomini e Donne

Il 4 settembre 2021, dunque, ricade il sesto anniversario della fine di una delle storie d'amore più chiacchierate tra quelle che sono nate negli studi di Uomini e Donne, quella tra Gemma e Giorgio. I due si sono frequentati per otto mesi prima che la torinese prendesse la drastica decisione di lasciare il compagno perché non si sentiva ricambiata completamente: Manetti, infatti, al tempo non pronunciò mai parole d'amore e questo fece soffrire parecchio Galgani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La protagonista del Trono Over, però, si è quasi subito pentita di aver chiuso la relazione con il toscano, tant'è che le ha provate un po' tutte per cercare di ottenere da lui un'altra possibilità. Il "Gabbiano", però, è stato irremovibile ed ha respinto tutti i tentativi dell'ex fidanzata: dalle lettera in prima serata su Canale 5, ai regali in camerino per suggellare una pace che però non è mai avvenuta.

Giorgio ha abbandonato il dating-show da qualche anno, ma alcuni fan sono certi che il cuore della sfortunata Gemma batta ancora per lui. L'uomo, però, da tempo fa coppia con una concittadina di nome Caterina e con lei fa importanti progetti per il futuro.

Il cambiamento fisico di Gemma a Uomini e Donne

Un altro motivo per il quale si sta parlando tanto di Gemma in questi primi giorni di settembre, sono i ritocchini ai quali si è sottoposta durante l'estate.

Un recente numero di Nuovo Tv, infatti, ha pubblicato le foto dell'aspetto che Galgani ha avuto negli ultimi dieci anni: dal 2010 ad oggi, infatti, il viso della dama è cambiato notevolmente. Il lifting che la 71enne ha fatto l'anno scorso, ad esempio, le ha regalato una pelle più liscia e giovane, ma anche il sorriso è stato corretto dalla mano di un dentista esperto.

In questi mesi, poi, la protagonista del Trono Over ha ammesso di essersi rifatta il seno e le labbra, quindi ora c'è curiosità da parte dei fan nel vedere la sua nuova immagine quando Uomini e Donne tornerà in onda il 13 settembre.

La Gemma del 2021, dunque, è più bella e sorridente rispetto a quella che ha debuttato davanti alle telecamere più di dieci anni fa. L'essere diventata il personaggio di punta del format di Maria De Filippi, ha fatto si che molti la considerino la "regina" indiscussa.