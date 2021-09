Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 27 settembre al 1° ottobre, continueranno a tenere banco le vicende che ruotano attorno alle indagini per scoprire chi ha aggredito Susanna. Se da un lato la polizia proverà a fare luce sulla vicenda, dall'altro lato, anche Franco Boschi continuerà a cercare indizi per riuscire a capire chi ha ferito Picardi e il marito di Angela farà una scoperta interessante. Nel frattempo, Guido Del Bue farà alcune affermazioni incaute e verrà aiutato in una questione burocratica da Alberto Palladini.

Un posto al sole: Franco continua a indagare per scoprire chi ha aggredito Susanna

Il giallo sull'aggressione di Susanna sta appassionando i telespettatori che, da qualche settimana, provano a ipotizzare chi potrebbe avere fatto del male alla ex fidanzata dell'avvocato Poggi. A tal proposito, Niko tenterà di convincere la polizia a concentrare le indagini su Mauro, il compagno di Adele. Nel frattempo, anche Franco Boschi continuerà a cercare indizi sull'aggressore di Susanna e, durante le sue ricerche, farà una scoperta interessante e, grazie a lui, i sospetti verranno indirizzati verso un nuovo ipotetico colpevole. I due cognati, inoltre, avvertiranno la polizia dell'esistenza di un filmato, girato nei pressi dello studio, nella notte in cui è stata aggredita Picardi.

Un posto al sole: Guido fa affermazioni incaute

Guido sarà geloso di Alberto e, a causa di questo sentimento, farà alcune affermazioni incaute. Nel frattempo, il vigile avrà questioni burocratiche da risolvere e verrà aiutato dall'avvocato Palladini. Alberto, infatti, riuscirà a chiudere una trattativa con un'agenzia di assicurazione che dovrà risarcire Del Bue.

Nel corso della settimana da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, verranno trattate anche le vicende di altri personaggi, fra i quali Marina Giordano e Serena Cirillo.

Un posto al sole: Serena prova a mettere in pratica i consigli di Marina

Serena continuerà ad avere dubbi riguardo suo marito Filippo e al legame che ha stretto con Viviana e proverà a mettere in pratica i consigli che le ha dato Marina.

Nel frattempo, anche Giordano avrà problemi familiari, perché Fabrizio sarà sempre più nervoso, a causa di quello che sta accadendo al suo pastificio e proverà a stare vicino al suo compagno. L'azienda, infatti, sarà sull'orlo del fallimento e Rosato rischierà di cadere in una spirale di rabbia che sarà pericolosa, oltre che per lui, anche per le persone che gli sono accanto. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire chi ha aggredito Susanna e le motivazioni che hanno portato il colpevole a commettere tale gesto.