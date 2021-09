L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 24 settembre, è stata ricca di novità e colpi di scena. Il primo eliminato della sesta edizione è stato Tommaso Eletti, che ha lasciato la casa più spiata d'Italia, dopo avere perso al televoto contro Davide Silvestri. Dopo che il concorrente romano ha varcato la porta rossa per riprendere la vita lontano dalle telecamere del GF Vip, Giucas Casella ha commesso due gaffe. Infatti, l'illusionista non si è accorto che l'ex concorrente di Temptation Island era stato eliminato e, inoltre, non si ricordava nemmeno chi fosse il coinquilino con cui ha convissuto alcuni giorni nel reality di Canale 5.

GF Vip: Tommaso Eletti viene eliminato, ma Giucas Casella non se ne accorge

Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti della quarta puntata del GF Vip 6 e, durante l'appuntamento serale condotto da Alfonso Signorini, ha avuto un confronto con la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. L'ex concorrente di Temptation Island non è risucito a restare nella casa di Cinecittà e, poco dopo avere rivisto l'ex compagna, ha dovuto lasciareil GF Vip perdendo al televoto contro l'attore Davide Silvestri. L'uscita di Tommaso è stata oggetto di un siparietto divertente che si è creato, perché Giucas Casella non si è accorto che il concorrente è andato via e ha anche chiesto delucidazioni in merito a chi fosse il coinquilino.

GF Vip: le gaffe di Giucas Casella dopo l'uscita di Tommaso Eletti

In rete non è passato inosservato quanto è accaduto in giardino, dopo l'eliminazione di Eletti. Infatti, Giucas, che si trovava insieme ad altri vip, ha cercato un accendino e, sentendo nominare il nome di Tommaso, che ne avrebbe portato via uno, ha commesso due gaffe.

In un primo momento, infatti, Casella ha chiesto: ''Dove è andato?''. Dopo avere appreso che il concorrente era stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, Giucas ha commesso un'ulteriore papera. L'illusionista, un po' perplesso, ha chiesto delucidazioni sul coinquilino che è andato via e ha voluto saperne qualcosa di più: ''E quale era, scusa?"".

GF Vip: il video in cui Giucas cerca di ricordare chi era Tommaso

Giucas Casella ha ricevuto qualche indicazione per riuscire a ricordare chi fosse Tommaso Eletti, finché poi è riuscito ad esclamare: ''Ah, il ragazzino, l'amico tuo, è vero''.

GIUCAS CAPISCE SOLO ORA CHE TOMMASO È STATO ELIMINATO 😭😭😭 #GFVIP pic.twitter.com/KU5uwOsKb7 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 24, 2021

Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip 6, per scoprire chi sarà il secondo concorrente a dovere abbandonare la casa più spiata d'Italia. Nel corso dell'ultima puntata sono stati nominati quattro concorrenti: Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi.