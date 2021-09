Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily per la puntata di martedì 5 ottobre raccontano che Agnese (Antonella Attili) diverrà gelosa trovando dei segnali di una presenza femminile a casa di Armando (Pietro Genuardi). La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), invece, proporrà a Flora (Lucrezia Massari) di trasferirsi a Villa Guarnieri, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) e il suo staff saranno alle prese col prossimo numero del Paradiso Market. Gloria (Lara Komar), infine, comunicherà di doversi assentare dal luogo di lavoro per qualche giorno.

Agnese diverrà gelosa trovando dei segnali di una presenza femminile a casa di Armando

Gli spoiler della puntata n° 17 della sesta stagione della soap opera italiana anticipano che Agnese farà una capatina a casa di Armando ma ciò che troverà le farà storcere il naso.

La moglie di Giuseppe, difatti, diverrà gelosa trovando dei segnali di una presenza femminile a casa di Ferraris.

La madre di Salvatore, però, non saprà che tali segnali apparterranno a Gloria, rifugiatasi in casa del capo-magazzieniere perché in preda all'ansia dopo aver scoperto che l'ex marito Ezio ha iniziato a frequentare il Paradiso per lavoro.

La contessa Adelaide proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri senza avvertire il commendatore Umberto

Le anticipazioni dell'episodio di martedì 5 ottobre della fiction daily italiana rivelano che la contessa Adelaide, senza proferir parola al commendatore Umberto, deciderà di proporre a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Appresa la notizia, il commendatore non sarà affatto d'accordo con l'avventata scelta della contessa.

Vi sarà uno scambio di vedute in merito all'accaduto tra Adelaide e Umberto?

Gloria si assenterà per qualche giorno dal Paradiso per motivi personali

Gli spoiler della puntata di martedì 5 ottobre de Il Paradiso delle Signore 6 riportano che lo staff dell'Atelier, compreso Vittorio, saranno alle prese con la creazione del prossimo numero del Paradiso Market.

La notizia che Ezio è diventato il nuovo direttore della Palmieri, a seguito di un colloquio col commendatore Umberto, continuerà a gettare nel panico Gloria.

Moreau parrà aver timore di incontrare il marito al Paradiso, oramai luogo di lavoro di entrambi, quindi sceglierà di aggirare il problema, almeno momentaneamente, con un escamotage.

Gloria, difatti, si assenterà per qualche giorno dal grande magazzino milanese per motivi personali.

La madre di Stefania ritornerà sui propri passi decidendo di affrontare una volta per tutte Ezio?