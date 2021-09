Prosegue l'appuntamento con Upas , la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmesso venerdì 1 ottobre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo sarà dato ancora spazio alla storyline dell'aggressione di Susanna . Niko e Franco continueranno a svolgere le loro indagini parallele, e scopriranno qualcosa che potrebbe aprire una pista. Difatti i due cognati troveranno un video della sera dell'aggressione. A questo punto lo porteranno subito alla polizia. Gli inquire, alla luce dei fatti, ammettere che Renato è estraneo ai fatti .

Marina intanto cercherà di stare vicino a suo marito Fabrizio e di riportare un po' di armonia all'interno della loro coppia. Rosato, però, dovrà affrontare la situazione disastrosa del pastificio. L'uomo, non accettando il fallimento della sua azienda, potrebbe precipitare in un vortice nocivo per lui e per chi gli sta accanto.

Upas, spoiler 1 ottobre: ​​Niko e Franco trovano un nuovo video

Nonostante sia trascorso un mese dall'aggressione di Susanna, la polizia non è riuscita ancora a trovare un vero colpevole. Per il momento il principale sospettato dagli ispettori Torre ed Anselmi continua ad essere Renato. Nel corso dell'episodio di Un posto al sole che sarà trasmesso il 1 ottobre si verificherà un evento che potrebbe dare una svolta alle indagini.

Difatti Niko e Franco troveranno un video della sera dell'aggressione a Susanna . Gli spoiler purtroppo non aggiungono molto, ma sta di fatto che questa registrazione mostrerà un nuovo indiziato.

Upas, anticipazioni 1/10: Renato fuori dai guai, Pasquale sospettato

La trama di Upas dell'episodio del 1 ottobre anticipa che Niko e Franco, dopo aver rinvenuto il video, correranno a mostrarlo alla polizia.

Gli inquirenti comprenderanno finalmente che Renato è innocente. A questo punto l'ispettore Torre e la sua giovane collega poter concentrare le loro indagini su un nuovo sospettato. Non è da escludere che possa trattarsi di Pasquale, l'ex di Susanna, da poco ricomparso in scena.

Upas, puntata 1 ottobre: ​​Fabrizio nel baratro

L'episodio di Upas del 1 ottobre vedrà protagonista anche Marina. La signora Giordano cercherà non solo di stare accanto al marito, ma anche di ristabilire un po' di equilibrio nel loro rapporto. L'impresa però si mostrerà più difficile del previsto, dato che Fabrizio dovrà affrontare numerosi problemi al pastificio. Inoltre, non sembra affatto pronto ad affrontare il fallimento della sua azienda di famiglia. L'uomo, ormai dedito all'alcool ed incapace di controllare la rabbia, potrebbe ben presto precipitare in un vortice autolesionistico.