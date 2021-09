Questo 26 settembre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, anche questa volta l’appuntamento è stato di domenica invece che di sabato.

Durante la trasmissione i professori erano chiamati a decidere se confermare (o meno) le magliette assegnate agli allievi. Per un ballerino l’esito non è stato positivo: Mirko Masia, allievo di Alessandra Celentano, la storica insegnante del programma, non è riuscito ad aggiudicarsi la maglia. infatti Celentano ha deciso di sospenderla, non tanto per il suo modo di ballare, ma per il suo comportamento.

Secondo l’insegnante Mirko avrebbe un atteggiamento sbagliato, si lamenterebbe troppo e non sarebbe abbastanza riconoscente per essere entrato nella scuola.

Alessandra Celentano: 'Sei dentro perché ho voluto farti un regalo'

L’insegnante ha ricordato a Mirko di averlo voluto dentro solo per permettergli di studiare. L’ingresso del ballerino, infatti, non è stato grazie alle sue doti, ma per la sua storia. Alessandra vuole regalargli un mese di studio intensivo, affinché possa apprendere quello che non ha mai potuto fuori.

Durante la settimana, però, ha ricevuto una lettera che l’ha scosso. La maestra ha ribadito che il ragazzo non corrisponde affatto ai canoni del suo “ballerino ideale” e in puntata ha aggiunto: “Forse non sarai mai un ballerino, non sei fatto per ballare”.

Alessandra Celentano parla di Mirko

Alessandra Celentano, si sa, non le manda di certo a dire. Anche questa volta non ha usato mezzi termini per rimproverare il suo allievo. Secondo la maestra, Mirko non sarà mai un vero ballerino e con il suo atteggiamento non andrà avanti. Il suo regalo potrebbe scadere a breve se il ragazzo non cambia il modo di porsi, in quanto si lamenta in continuazione e si giustifica con un ‘non è il mio stile’.

La Celentano rincara la dose dicendo che Mirko non ha uno stile. Se dovesse descrivere il modo di ballare del ragazzo, continua l'insegnante, il paragone non sarebbe da fare con un delicato cigno, ma con "un ragno".

Raimondo Todaro difende Mirko

In soccorso al ragazzo arriva il nuovo maestro di Amici, Raimondo Todaro, che lo difende "accusando" Alessandra Celentano di incutere ansia e terrore.

L’ex ballerino di Ballando con Le Stelle nota, inoltre, un peggioramento nel ragazzo.

Secondo lui, nella scorsa puntata la sua esibizione è stata nettamente superiore e ciò è dovuto, probabilmente, dall’ansia. Todaro nella sostanza ha accusato la Celentano di umiliare il ragazzo e, a confermare il suo pensiero è lo stesso Mirko. La maestra, ovviamente, nega quanto detto e sottolinea nuovamente che non intende umiliare il ragazzo, bensì dargli un’occasione.

Alessandra sospende la maglia al ballerino Mirko

”Ti sospendo la maglia, così sei ancora dentro la scuola e non ti devo dare un voto, risparmiandoti, come dici tu, l’umiliazione”, così giustifica la sua scelta la maestra Alessandra Celentano. Il ballerino è costretto a lasciare lo studio, potrà, però, continuare le lezioni durante la settimana e nella prossima puntata sarà sottoposto nuovamente a giudizio.