Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre svelano nuovi colpi di scena. Il giallo dell'aggressione di Niko cercherà di convincere Adele a indagare su Mauro, nel frattempo però i sospetti potrebbero cadere su un altro personaggio. Infatti Manlio telefonerà a Giulia, dicendole di essere a conoscenza dell'identità dell'aggressore di sua figlia. A quanto pare la pista fornita dal colonnello riguarda Pasquale, il giovane militare, nonché ex di Susanna.

L'avvocato Poggi incontrerà il militare e cercherà di farsi raccontare come sono andate le cose fra lui e la giovane Picardi. Nel frattempo Franco scoprirà qualcosa che potrebbe dare una svolta decisiva alle indagini. Poco dopo i due cognati troveranno un video che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola e scagionare Renato.

Upas, spoiler al 1 ottobre: Manlio fornisce una nuova pista

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 27 settembre al 1 ottobre, rivelano nuovi colpi di scena. Per quanto concerne la vicende dell'aggressione a Susanna, Niko vorrebbe approfondire le indagini su Mauro. Giulia riceverà una telefonata da Manlio, il quale la informa di sapere chi ha ridotto la figlia in fin di vita.

Niko, per verificare se può fidarsi o meno delle parole dell'uomo, deciderà di svolgere ulteriori ricerche.

Un posto al sole, anticipazioni 27 settembre - 1 ottobre: Niko incontra Pasquale

Nelle prossime puntate di Upas aumenteranno i sospetti su Mauro, che attualmente sembrerebbe essere il possibile responsabile dell'aggressione ai danni della giovane avvocatessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Niko, in base alle dichiarazioni di Picardi, incontrerà Pasquale. I due avranno un colloquio in cui parleranno del rapporto fra il militare e Susanna. Gli spoiler non aggiungono altro e non preannunciano cosa si diranno i due giovani nello specifico. Nel frattempo Franco scoprirà qualcosa di particolarmente interessante che potrebbe aprire una nuova pista.

Upas, puntate al 1/10: Renato fuori dai guai

Secondo le anticipazioni relative ai prossimi episodi di Un posto al sole, la vera svolta nelle indagini giungerà nel momento in cui Niko e Franco troveranno un video delle telecamere di sorveglianza, che mostrerà dei dettagli inediti. I due correranno dalla polizia per consegnare il video. A questo punto per gli ispettori Torre e Anselmi la posizione di Renato si è alleggerita notevolmente.