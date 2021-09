La nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e già non mancano i battibecchi tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, con quest'ultimo che ha difeso a spada tratta la sua allieva Serena dalle critiche delle sue colleghe di cattedra. Non solo, Todaro ha criticato Alessandra per il modo in cui si pone con Mirko. A parere del maestro di latino, Celentano umilierebbe il giovane ballerino dalla mattina alla sera, non permettendogli di esprimersi al meglio.

Amici 2021, Alessandra Celentano critica Serena

Già dopo la messa in onda delle prime due puntate di Amici 2021, si è intuito che Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno opinioni differenti sia sugli allievi sia sul modo di rapportarsi a loro.

Un po' come era avvenuto lo scorso anno tra Alessandra e Lorella Cuccarini. Nella puntata andata in onda domenica 26 settembre, è stato assegnato l'unico banco di latino disponibile ed è andato a Mattia. Quest'ultimo farà quindi parte della squadra di Raimondo Todaro che, tra i suoi allievi, ha anche Serena. La scelta di dare una maglia alla ballerina era stata molto criticata da Alessandra Celentano già nella scorsa puntata. Secondo la maestra infatti, la ragazza non avrebbe i requisiti tecnici e fisici per poter aspirare a un banco. Pensiero ribadito anche nel corso della settimana.

Raimondo Todaro difende Serena: 'Me ne frego'

Raimondo Todaro era stato accusato dalla sua collega di aver "regalato" un banco a Serena, motivo per il quale, nella nuova puntata domenicale di Amici, Raimondo ha voluto far ballare Serena su una coreografia alquanto difficile.

Tutto per dimostrare a Veronica e Alessandra che Serena ha tutte le qualità per diventare una bravissima ballerina. La ragazza quindi, si è esibita, facendo anche una bella figura. Raimondo era soddisfatto, non così le sue colleghe Peparini e Celentano. Quest'ultima, ancora una volta, ha voluto evidenziare come, secondo lei, il fisico di Serena, le impedirebbe di ballare a certi livelli.

Di parere opposto Todaro che, non solo ha confermato la maglia alla sua allieva, ma ha esclamato: "Me ne frego".

Todaro punge Celentano su Mirko: 'Lo umili dalla mattina alla sera'

Todaro sembra avere le idee chiare su Serena ma non solo. Il suo approccio con gli allievi ricorda quello di Lorella Cuccarini e lo si è visto nel momento in cui Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Mirko.

Il giovane è parso molto agitato e ha commesso molti errori. Raimondo, vedendolo in difficoltà, è intervenuto spezzando una lancia in sua difesa e criticando la maestra Celentano: "Mirko migliora se gli dai piena fiducia e lo incoraggi. Non se lo umili dalla sera alla mattina”.