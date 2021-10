Venerdì 29 ottobre 2021 si è spento a 49 anni l'attore Rossano Rubicondi. A comunicare la notizia su Twitter è stata la conduttrice e amica Simona Ventura, con uno scatto fotografico con il quale ricorda la sua esperienza trascorsa all'Isola dei famosi nel 2012.

Secondo quanto affermato in queste ore da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sarebbe stato un melanoma a stroncare l'ex "naufrago" classe 1972, conosciuto anche per essere stato legato sentimentalmente a lungo all'imprenditrice americana Ivana Trump, di 23 anni più grande di lui.

La carriera televisiva e gli amori di Rossano Rubicondi

Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano Rubicondi iniziò a lavorare come modello a Londra, città in cui si trasferì a soli 22 anni per poi scoprire la sua passione per la recitazione. Rubicondi, poi, debuttò come attore in The Eighteenth Angel di William Bindley e The Golden Bowl di James Ivory, interpretando ruoli minori. Dopo aver avuto una relazione con l'attrice brasiliana Linda Batista, conobbe l'imprenditrice statunitense Ivana Trump (ex moglie di Donald Trump) con cui ebbe una lunga storia d'amore. Il 12 aprile 2008 l'attore romano sposò Ivana, diventandone così il quarto marito. Il matrimonio però naufragò in poco tempo poiché Rubicondi s’innamorò di un'altra donna, anche se poi tornò a frequentare l'imprenditrice classe 1949.

Dopodiché, tornò in Italia e fu scelto come naufrago per partecipare all'edizione 2008 dell'Isola dei famosi, venendo eliminato all'ottava puntata con il 62% dei voti. In seguito all'esperienza al reality, Rubicondi fu affiancato a Federica Panicucci per conduttore il programma "Cupido" e recitò nel film Natale a Beverly Hills, interpretando un uomo attratto da donne più anziane.

Nel 2010 diventò inviato della settima edizione dell'Isola dei famosi, mentre nel 2012 tornò a partecipare al reality in qualità di concorrente, ritirandosi nel corso della seconda puntata per ragioni personali.

Durante la settima puntata dell'Isola dei famosi 2021, ottenne la possibilità di entrare in gioco, vincendo il televoto contro i personaggi ritirati dell'edizione, tra cui Cristiano Malgioglio, Eliana Cartella, Flavia Vento ed Enzo Paolo Turchi.

Rubicondi però venne eliminato alla settima puntata del survivor show, poiché non raggiunse l'approvazione da parte degli altri naufraghi.

I messaggi di cordoglio dei colleghi: da Simona Ventura a Vladimir Luxuria

La conduttrice Simona Ventura ha ricordato l'amico Rossano Rubicondi su Twitter: "Rossano. Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio".

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Anche l'attivista Lgbt e opinionista Vladimir Luxuria ha voluto esprimere il proprio dispiacere per l'attore scomparso: "Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile".