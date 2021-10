Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana 'Un posto al sole' sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre su Raitre alle 20:45, Mattia farà di tutto pur di avvicinarsi a Rossella, ma per lui non sarà affatto facile, poiché qualcuno gli metterà i bastoni tra le ruote. Nel frattempo Michele (Alberto Rossi) cercherà di riconquistare Silvia (Luisa Amatucci), mentre Fabrizio e Marina riusciranno a ritrovare l'armonia che sembrava ormai persa. Vittorio, invece, sembrerà pronto a vivere la storia d'amore con Speranza.

Spoiler Un Posto al sole: Mattia cerca di avvicinarsi a Rossella

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) sarà al centro di una lite tra due persone a lei molto care e cercherà di riportare la situazione alla normalità. La tranquillità della donna, inoltre, potrebbe essere minacciata, molto presto, da un suo pericoloso ammiratore. Nel frattempo Serena Cirillo (Miriam Candurro) e la piccola Elisabetta saranno accolte con grande gioia e affetto dagli inquilini di Palazzo Palladini. Speranza e Vittorio, invece, saranno sempre più vicini e si renderanno conto dei forti sentimenti provati reciprocamente, tanto da non riuscire più a reprimerli. Successivamente Mattia cercherà di avvicinarsi a Rossella, ma sul più bello sarà ostacolato da qualcuno: il giovane non la prenderà affatto bene.

Irene, intanto, sarà molto felice per l'arrivo di sua sorella, ma allo stesso tempo si sentirà trascurata.

Michele vuole riconquistare Silvia

Vittorio sembrerà pronto a vivere la storia d'amore con Speranza, ma all'improvviso accadrà qualcosa che lo farà ricredere nuovamente. Michele, intanto, sarà desideroso di riconquistare Silvia e deciderà di cambiare il suo atteggiamento pur di riuscirci.

Riccardo e Rossella, invece, saranno sempre più complici, mentre Mattia comincerà ad avere un comportamento molto strano ed ostile verso le donne. Più tardi Speranza sarà pronta a confrontarsi con suo padre, così da rivendicare le proprie scelte di vita e sarà incoraggiata da Guido, Mariella e dalla vicinanza con Vittorio. Nel contempo Roberto sarà sicuro del fatto che Marina possa partire insieme a lui, ma la donna non vorrà fare un torto a Fabrizio e non saprà come comportarsi.

Intanto, presso la terrazza si festeggerà il battesimo di Federico.

Marina e Fabrizio ritrovano la serenità

Marina e Fabrizio riusciranno a ritrovare un po' di serenità, ma qualcosa potrebbe nuovamente rompere l'equilibrio creato dalla coppia. Silvia, intanto, dovrà prendere un'importante decisione, da tempo rimandata. Infine, Clara dovrà affrontare la presenza di Alberto e di Patrizio al battesimo di Federico e si sentirà alquanto sotto pressione.