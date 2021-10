James Michael Tyler, divenuto famoso per l'interpretazione di Gunther nella celebre Serie TV anni '90 "Friends", è mancato dopo una grave malattia (cancro alla prostata) diagnosticatagli al quarto stadio già nel 2018. L'ufficialità della malattia è arrivata lo scorso giugno, in occasione della reunion del cast della serie, evento al quale James Michael non è stato in grado di partecipare personalmente.

James non ha potuto partecipare alla reunion

Proprio a proposito della reunion, l'attore ha dichiarato: "Volevo farne parte, e inizialmente sarei salito sul palco con loro, e avrei voluto essere in grado di prendere parte a tutti i festeggiamenti.

Sarebbe stato agrodolce, onestamente. Sono stato comunque molto felice di essere stato incluso. È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e di fare un'apparizione su Zoom, perché non volevo portare un aspetto negativo."

Soprannominato da molti appassionati della serie come "Il settimo amico", l'attore è stato un pilastro della serie, apparendo per la prima volta come personaggio di sfondo nel secondo episodio di "Friends" e tornando come guest star per il resto dei dieci anni successivi. È la guest star più ricorrente della serie.

Secondo Variety, l'attore è morto serenamente nella sua casa di Los Angeles nella mattina di domenica 24 ottobre, proprio a causa del brutto male contro il quale stava lottando: il cancro alla prostata.

La famiglia ha rilasciato la seguente dichiarazione a TMZ: "Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate.

Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre".

Rendendo omaggio a Tyler, Jennifer Aniston, una delle protagoniste della serie, ha scritto sulla sua pagina Instagram: "I Friends non sarebbero stati gli stessi senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo spettacolo e a tutte le nostre vite. Ci mancherai così tanto".

Jennifer Aniston ha anche condiviso una clip dell'episodio finale, in cui Gunther dichiara finalmente il suo amore per Rachel.

In un post su Instagram, la co-protagonista Courteney Cox, che interpretava Monica, ha dichiarato: "La dimensione della gratitudine che hai portato nella stanza e che hai mostrato ogni giorno sul set è la dimensione della gratitudine che ho per averti conosciuto".

La Warner Bros Television, uno dei coproduttori della sitcom, ha affermato che Tyler era "un attore amato e parte integrante della nostra famiglia di amici". Michael ha continuato comunque a esibirsi negli ultimi anni mentre era in cura per il cancro.

Nel 2021, la sua esibizione orale della poesia di Stephen Kalinich, "If You Knew", è stata adattata in un breve video di sensibilizzazione per la Prostate Cancer Foundation.