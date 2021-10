Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Dopo la rivelazione del settimanale Chi, è arrivata la conferma da parte dell’attrice romana. La 44enne ha spiegato di voler ripartire da sé stessa e di non volere avere nulla a che fare con persone che non ci sono mai state.

Le parole dell’attrice

La 44enne in un’intervista su Radio Capital ha confermato la fine della relazione con l’allenatore della Juventus. Dunque, dopo quattro anni d’amore Ambra Angiolini è tornata single. Nel corso dell’intervista, la diretta interessata ha parlato di “giorno zero”.

Come raccontato dalla showgirl lo zero rappresenta sempre una ripartenza: “È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte”.

L’attrice ha fatto sapere che nel momento “zero” ci si allontana anche da persone che piano piano diventano ricordi, fino a sbiadire. A tale proposito, Angiolini si è lasciata andare ad una frecciatina nei confronti di Allegri: “Ci si allontana da persone che in fondo non ci sono mai state”. Mentre la showgirl romana ha rotto il silenzio sulla fine della relazione, l’allenatore di Serie A ha preferito la via del silenzio.

I presunti motivi della rottura

Durante l’intervista Ambra ha preferito non rivelare i motivi che hanno portato la coppia ad interrompere la relazione.

Stando a quanto si apprende dal settimanale diretto dal Alfonso Signorini, la parola fine sarebbe arrivata dopo un tradimento da parte di Allegri ai danni della sua compagna. In principio, la 44enne avrebbe cercato di passare sopra alla “scappatella” per amore, ma la cosa non sarebbe servita a nulla. Ambra e Max avrebbero cominciato ad essere in crisi prima del lcokdown causato dalla pandemia.

Anche in quell’occasione, però, Angiolini aveva deciso di correre ai ripari: si era trasferita a Milano insieme a Jolanda, la figlia avuta dal matrimonio con Francesco Renga.

Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro all’attrice

Dopo la notizia dell’addio del duo Angiolini-Allegri, Vittorio Staffelli per Striscia la Notizia ha pensato bene di consegnare un Tapiro d’Oro alla 44enne.

Mentre l’attrice ha accettato il “dono” senza battere ciglio, la figlia Jolanda è andata su tutte le furie. La diretta interessata ha fatto sapere che non è bello infierire sul dolore delle persone. Inoltre, ha spiegato che non c’è nulla di male nel fidarsi di una persona anche se poi rivela in un altro modo. A detta di Jolanda, l’unica colpa di sua madre è stata quella di amare un uomo con tutta sé stessa. A spezzare una lancia a favore di Ambra Angiolini, ci hanno pensato anche Selvaggia Lucarelli e Laura Chiatti: entrambi hanno trovato di cattivo gusto la consegna del Tapiro d’Oro.