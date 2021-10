Ida e Marcello hanno intrapreso una conoscenza nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne, terminata dopo pochi giorni. Nonostante sembrava che fra la dama e il nuovo single del parterre le cose andassero a gonfie vele, la frequentazione non è proseguita. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, Riccardo Guarnieri ha commentato le vicende sentimentali della sua ex fidanzata, rivelando di non essere rimasto indifferente a quanto ha visto in televisione. Inoltre, l'ex protagonista di Temptation Island ha confidato di non avere più sentito Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, la storia di Ida e Marcello: le parole di Riccardo Guarnieri

Riccardo e Ida hanno avuto una storia d'amore, nata a Uomini e Donne. Dopo la rottura con Guarnieri, Platano è tornata nel parterre di Maria De Filippi per trovare nuovamente l'amore in televisione ed ha iniziato una breve frequentazione con Marcello. Riccardo Guarnieri ha confidato di avere guardato le puntate del dating show dove c'era la sua ex e, a tal proposito, ha dichiarato: ''Non posso dire che quello che vedo mi lasci indifferente. Ida è pur sempre una donna con cui ho condiviso anche cose bellissime''.

Uomini e Donne: le parole di Riccardo su Ida e Marcello

Guarnieri ha anche espresso la sua opinione sulla frequentazione fra Platano e Messina, affermando: ''Da come la vedo io quello che oggi si chiama Marcello, ieri si chiamava Riccardo e non perché lui voglia emularmi, assolutamente, parlo dell'atteggiamento di Ida che, da quello che vedo in tv, mi sembra presa''.

Inoltre, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha dichiarato che nei rapporti di coppia dovrebbero esserci anche compromessi e, a proposito della sua ex fidanzata ha detto che, secondo lui, a volte, Ida tirerebbe troppo la corda.

Uomini e Donne: l'augurio di Riccardo a Ida

Riccardo, riguardo la sua storia d'amore con Ida, ha rivelato di avere sia ricordi negativi, sia positivi.

Inoltre, l'ex protagonista di Temptation Island ha affermato: ''Sono stato molto innamorato di lei, ma oggi, rivedendola lì, non provo alcun fastidio ma, al contrario, sono contento per lei. Le auguro di trovare la persona giusta''. Oltre al fidanzamento con Platano, Guarnieri è stato legato con Roberta ma, anche con l'ex dama del dating show di Canale 5, le cose non sono andate per il verso giusto.

Riguardo a Di Padua, Riccardo ha confidato di non avere avuto più nessun contatto con lei. Nonostante le delusioni d'amore, l'ex cavaliere pugliese ha affermato di essere pronto ad innamorarsi ancora. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se Riccardo Guarnieri riuscirà a trovare la donna della sua vita.