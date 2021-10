Ambra Angiolini ha ricevuto un tapiro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Il motivo? L’attrice è tornata single, dopo quattro anni d’amore con Massimiliano Allegri.

Su Instagram, Jolanda, la figlia dell’attrice romana si è scagliata contro Striscia la Notizia, in particolare ha detto che non c’era bisogno di inferire su una cosa del genere.

Lo sfogo di Jolanda

La storia d’amore tra la 44enne romana e il tecnico della Juventus è giunta al capolinea a causa di un presunto tradimento da parte di Allegri. In poco tempo, la notizia di Gossip è rimbalzata su tutte le principali testate giornalistiche.

Per questo motivo, Valerio Staffelli - inviato di Striscia la Notizia - ha deciso di recapitare un tapiro a Ambra Angiolini.

In seguito al gesto del programma di Canale 5, la figlia dell’attrice romana è stata protagonista di un duro sfogo sui social network. Jolanda Renga ha esordito: “È davvero necessario infierire?” A detta della ragazza, ci può stare che una notizia simile finisca su tutti i giornali in quanto sua madre è un personaggio pubblico. Tuttavia, la cosa che non sembra essere chiara a Jolanda è perché il tapiro sia finito a Milano e non a Torino dove abita l’allenatore livornese. La figlia di Angiolini ha precisato che non è una colpa fidarsi di un uomo per quattro anni e poi scoprire che era tutta un’altra persona.

‘C’è di mezzo mia madre ma lo penso a prescindere’

Come un fiume in piena Jolanda Renga - figlia nata dal matrimonio del cantante Francesco Renga con Ambra Angiolini - ha riferito che sua madre non ha fatto nulla di male nell’amare un uomo per quattro anni e poi a essere tradita.

La ragazza ha fatto sapere che quando c’è da giocare, lei è la prima a stare al gioco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre ha invitato le persone a non dirle che è una persona pesante, che non sa scherzare o che parla di cose banali. Jolanda si è sentita in dovere di difendere sua madre dal clamore mediatico che l’ha investita: “La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.

Infine, Jolanda ha spiegato di essere intervenuta perché quelle cose scritte le pensa a prescindere, anche se in questo caso si è trattato di sua madre.

I presunti motivi della rottura fra Ambra e Allegri

Come riportato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sarebbero lasciati per via di un presunto tradimento attuato dal tecnico.

Tuttavia, la crisi di coppia sarebbe iniziata prima del periodo di lockdown. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, poi sarebbe stata la mancata partecipazione dell’attrice romana al matrimonio della figlia di Allegri. A quanto pare, la 44enne dopo essere venuta a conoscenza del misfatto da parte del suo compagno avrebbe cercato di dare una seconda chance, ma a quanto pare invano.