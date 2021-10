Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che narra il doloroso e tormentato amore fra Serkan Bolat e Eda Yildiz. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 23 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul compleanno di Selin, sull'incidente di Eda nel bosco, sull'aggressione di Aydan nei confronti di Alexander e sul riavvicinamento di Eda e Serkan.

Serkan organizza una festa per Selin

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che, dopo aver lavorato tutto il giorno al progetto dell'Art Life, Eda salverà i dati in un file nel computer. Selin e Deniz assisteranno alla scena e cancelleranno il file per impedire alla Yildiz di trascorrere del tempo con Serkan. Più tardi, il Bolat rientrerà ad Istanbul per lavorare al progetto con Eda, spingendola a credere che stia recuperando la memoria. Qualche giorno dopo, Serkan organizzerà una festa a sorpresa in occasione del compleanno di Selin. Visto ciò, Eda uscirà da sola nella neve per cercare la collana con l'anello di Serkan, fino a quando non cadrà facendosi male ad un ginocchio. Nel momento in cui Selin dovrebbe soffiare sulle candeline della torta, si spargerà la voce che Eda si è persa nel bosco e che ha bisogno d'aiuto.

A quel punto, tutti si metteranno alla ricerca della giovane, lasciando la festeggiata da sola. Furiosa per l'accaduto, Selin distruggerà il tavolo della festa per poi baciare all'improvviso Deniz, rientrato per calmarla.

Aydan vorrebbe lasciare Istanbul

Serkan troverà Eda nel bosco, la soccorrerà e trascorrerà con lei la notte in una baita, dormendo abbracciati su un divano.

Qualche ora dopo, Deniz e Selin li sorprenderanno nel sonno, andando su tutte le furie. Il giorno seguente, Serkan convocherà una riunione in ufficio per annunciare a tutti di aver ceduto il 5 per cento delle sue azioni a Selin. A quel punto, Eda si renderà conto che Ceren sapeva tutto e non le ha rivelato niente. L'umore di Piril sarà molto altalenante a causa della gravidanza, costringendo Engin ad essere più paziente del solito.

Dopo aver scoperto che, oltre a loro due, anche un'altra donna vorrebbe stare con Alexander, Ayfer e Aydan decideranno di affrontarlo per poi colpirlo alla testa con una bottiglia. Dopo il colpo subito da Aydan, lo chef cadrà a terra apparentemente senza vita. Spaventate, le due donne fuggiranno per poi confessare a Seyfi di aver ucciso Alexander. Saputo ciò, l'uomo le convincerà a tornare sul luogo del delitto per cancellare le loro tracce senza, però, trovare il corpo dello chef. Dopo essere state interrogate dalla polizia, Aydan proporrà ad Ayfer di lasciare immediatamente Istanbul ma quest'ultima non riuscirà a decidere in fretta.

Dopo aver avuto un altro scontro con Eda, Serkan confesserà ad Engin di essere ancora innamorato di lei.

Più tardi, i due giovani si riavvicineranno nel corso della costruzione di un terrario sotto gli occhi di Selin. Rosa dalla gelosia, quest'ultima fingerà di avere avuto un incidente stradale per attirare l'attenzione del fidanzato. Nonostante ciò, il Bolat chiederà aiuto a Melo e Ceren per organizzare una cena a sorpresa ad Eda.