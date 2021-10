Arisa ha lasciato Amici ed è approdata nel cast di Ballando con le Stelle 2021 ma, a quanto pare, custodisce ancora gelosamente il ricordo della sua esperienza nel talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi. Ieri sera, durante la terza puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è stato trasmesso un filmato delle prove di Arisa, durante il quale non è passato inosservato il fatto che la cantante indossasse una maglietta legata proprio alla sua partecipazione al talent show della concorrenza.

Dopo l'addio ad Amici 21, Arisa conquista la giuria di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, Arisa dopo aver scelto di lasciare il cast di Amici 21 si sta dedicando anima e corpo a questa nuova avventura televisiva che la vede protagonista in prima linea a Ballando con le stelle.

La cantante si sta impegnando con tutta se stessa e, dopo le prime tre puntate, ha saputo già conquistare il gradimento della temutissima giuria dello show di Rai 1, che l'ha sempre premiata con voti molto soddisfacenti.

Successo per Arisa anche sui social, dove in tantissimi si augurano che possa approdare alla finalissima del talent Rai, prevista per metà dicembre 2021.

Alle prove di Ballando, Arisa indossa una maglia di Amici

Durante la terza puntata, Milly Carlucci ha mandato in onda un filmato in cui veniva mostrata la settimana di Arisa in sala prove con il suo ballerino professionista Vito Coppola.

Ebbene, non è passato inosservato un dettaglio: in sala prove a Ballando con le stelle, Arisa indossava una maglia legata alla sua esperienza vissuta lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi.

Trattasi della famosa maglia del "Perla Blu", il fantomatico locale che nella passata edizione di Amici venne tirato in ballo da Rudy Zerbi durante le puntate del serale e divenne un vero e proprio tormentone, tanto da produrre anche delle magliette che vennero date ai vari prof della scuola, compresa Arisa.

ME NE SONO ACCORTO SOLO ORA CHE AVEVA LA MAGLIA DEL PERLA BLU STO URLANDO #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Icn6Ya5Sum — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 30, 2021

Le nuove anticipazioni sulla settima puntata di Amici 21

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Arisa a Ballando con le stelle 2021 e se riuscirà ad arrivare fino alla finalissima, su Canale 5 prosegue l'appuntamento domenicale con Amici 21.

Questa settimana nel corso della settima puntata in programma su Canale 5 dalle ore 14:00, non mancheranno i colpi di scena. I riflettori saranno puntati in primis sulle nuove sfide che vedranno a rischio eliminazione alcuni degli allievi presenti quest'anno nel cast del talent show.

Spazio anche ad una nuova gara tra cantanti che, questa settimana, dovranno sfidarsi componendo dei brani che hanno come tema "l'amore". A giudicare le performance degli allievi di Amici 21 ci sarà il cantautore Nek che, in passato, è stato anche uno dei coach del talent show nella fase serale.