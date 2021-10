Colpo di scena inaspettato ad Amici 21. La prof Anna Pettinelli, nel corso della puntata del daytime trasmessa nel pomeriggio del 12 ottobre su Canale 5, ha fatto recapitare una comunicazione al cantante Inder. L'insegnante non ha gradito lo scarso interesse dell'allievo dimostrato nei confronti di questa esperienza che sta vivendo all'interno della scuola e per questo motivo ha scelto di eliminarlo ufficialmente, costringendolo ad abbandonare la casetta. Una decisione che ha spiazzato i fan social del programma e di Inder, furiosi contro Pettinelli.

Inder è stato eliminato da Amici 21: la clamorosa scelta della prof Pettinelli

Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di Amici 21 è stata mostrata la lettera che la prof Pettinelli ha fatto recapitare a Inder.

Non avendo gradito il modo in cui ha affrontato gli impegni nel corso degli ultimi giorni, preferendo stare al telefono piuttosto che sul divano, Anna ha scelto di eliminarlo definitivamente dalla scuola di Maria De Filippi.

La prof ha così chiesto a Inder di preparare le sue cose perché avrebbe abbandonato la scuola la sera stessa.

Un duro colpo per il cantante che, quasi in lacrime, non ha potuto fare altro che accettare la decisione della sua professoressa, la quale ha ammesso di non volerlo più rappresentare all'interno della scuola.

Il cantante Inder ha lasciato la scuola di Amici

La decisione di Anna Pettinelli ha spiazzato non solo Inder, ma anche il pubblico social che segue e commenta la trasmissione sul web.

In tantissimi sono rimasti senza parole quando, durante il daytime di Amici 21 trasmesso nel pomeriggio del 12 ottobre, è stato mandato in onda il momento dell'addio di Inder, che ha dovuto abbandonare la casetta e i suoi compagni di avventura.

Il pubblico social di Amici si è diviso in due: da un lato c'è chi sostiene che sia giusto dare una lezione agli allievi che quest'anno sembrano essere un po' troppo scontrosi e sicuri di se stessi.

Dall'altro lato, però, ci sono i numerosi fan di Inder che hanno puntato il dito contro la prof Pettinelli, per questa decisione presa a cuor leggero.

I fan polemici per l'eliminazione di Inder da Amici 21

"In che senso Inder lascia la scuola? Grave errore", ha scritto un fan del programma di Canale 5 rimasto senza parole nel momento in cui il cantante è stato allontanato dal programma.

"Purtroppo Maria e Amici non si meritano e non sono ancora pronti per il talento, la professionalità, la maestria e l'originalità di questa grande icona di Inder", ha scritto ancora un altro utente social.

"Secondo me se lo prende Lorella, dandogli un'altra possibilità", ha scritto invece un altro commentatore social di Amici 21, che spera nella bontà della prof Cuccarini nei confronti di Inder.