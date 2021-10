Grandi colpi di scena nella Scuola di Amici 21. Dopo la quarta puntata del pomeridiano, Inder ha dovuto fare i conti con la furia della prof Anna Pettinelli che, in queste settimane, non ha gradito l'impegno del cantante per le prove che gli sono state affidate ed ha deciso di "dimettersi" come sua insegnante di canto e lo ha così cacciato dalla scuola di Maria De Filippi.

Il duro attacco di Anna Pettinelli contro Inder: tensioni ad Amici 21

Nel dettaglio, durante la quarta puntata di Amici 21, sono stati mandati in onda dei filmati che attestavano il comportamento poco rispettoso di Inder e Flaza nei confronti della produzione.

I due cantanti, infatti, sono venuti meno a quelle che sono le regole previste dal talent show di Maria De Filippi, al punto che i loro rispettivi prof hanno scelto di sospendergli la maglia e quindi di metterli a rischio eliminazione dal programma di Canale 5.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso della puntata del daytime trasmessa oggi pomeriggio. La prof Anna Pettinelli ha scritto una lettera ad Inder, dicendogli apertamente di non volerlo più rappresentare come professoressa all'interno della scuola di Amici e chiedendogli così di andare via.

La prof Anna Pettinelli caccia via Inder dalla scuola di Canale 5

La Pettinelli non ha gradito il fatto che, di fronte alla sua richiesta di lavorazione su un brano, Inder non si sia affatto impegnato, limitandosi ad aggiungere "tre parole in italiano" che la prof non considera affatto delle barre.

"E' questo è stato tutto il tuo impegno di una settimana. Certo avevi da parlare al telefono, oziare sul letto", ha sentenziato la Pettinelli contro il suo giovane allievo.

"Ed è proprio per questo tuo disinteresse alla grande occasione che ti è stata data, che non mi sento più di rappresentarti come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla tua vita di prima", ha sbottato ancora la prof Pettinelli che di fatto ha cacciato Inder dalla scuola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un duro colpo per il cantante, anche se la Pettinelli ha fatto presente che le sorti del cantante potrebbero mutare nel momento in cui qualcun altro prof decidesse di prenderlo nella sua squadra.

Ultimi momenti in casetta per Inder che deve lasciare la scuola di #Amici21 pic.twitter.com/wSHG0VOriA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2021

L'addio di Inder costretto a lasciare la scuola di Amici 21

Per il momento, la prof ha chiesto ad Inder di raccogliere le sue cose e di salutare i suoi compagni di avventura all'interno della casetta di Amici.

Alla fine, quindi, Inder seppur molto dispiaciuto e con le lacrime agli occhi, è stato costretto a dire addio al suo sogno.

"Vi guardo tutti, spaccate e non fate gli errori che ho fatto io", ha esclamato Inder prima di abbandonare la scuola di Amici 21 tra gli applausi dei suoi compagni di avventura che si sono stretti in un caloroso abbraccio.