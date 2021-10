Importanti rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV rivelano che i telespettatori scopriranno la verità sulla paternità del figlio di Selin, dopo che Serkan Bolat (Kerem Bursin) giurerà di non aver avuto contatti intimi con lei durante la sua amnesia.

Anticipazioni Love is in the air: Selin aspetta un bambino

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate trasmesse a breve in tv annunciano che si scoprirà la verità sulla gravidanza di Selin.

Tutto inizierà con precisione quando Serkan recupererà i ricordi persi dopo l'incidente aereo.

L'architetto, a questo punto, deciderà di ricominciare la storia d'amore con Eda, che nel frattempo riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio da parte di Deniz. Ovviamente, la Yildiz sarà felicissima di questo traguardo, se non arrivasse un colpo di scena. Melo le racconterà di aver appreso che Selin aspetta un bambino. Una notizia che lascerà la nipote di Ayfer senza parole, tanto da non sapere come affrontare il nuovo problema.

Dopodiché, Eda deciderà di affrontare la Pr a muso duro. Qui, quest'ultima le confermerà di essere effettivamente incinta. Tuttavia, l'Atakan chiederà alla rivale di tenere la bocca cucita e di non farne parola con Serkan.

Serkan sbigottito dalla gravidanza della Pr

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Melo e Ceren convinceranno Eda che Selin si stia inventando la gravidanza per impedire a Serkan di ritornare da lei e per questo inizieranno a pedinarla, se all'improvviso cadesse a terra in preda ad uno svenimento.

La fioraia, a questo punto, accompagnerà la Pr da un dottore, dove scoprirà che è davvero in dolce attesa.

Per questo motivo, la Yildiz non avrà altra scelta che quella di lasciare l'architetto dopo essersi scontrata con la sincerità dell'Atakan. Ma ecco che la giovane non riuscirà a tenere a freno la lingua durante una cena in famiglia. Sarà in questa occasione che Serkan apprenderà della gravidanza di Selin: ovviamente la notizia lo lascerà attonito, tanto da giurare di non aver mai fatto l'amore con lei durante i mesi che era sprovvisto di memoria.

Deniz è il padre del figlio dell'Atakan

Ed ecco che Serkan si recherà a chiedere una spiegazione a Selin, che continuerà ad ingannarlo, confermandogli che sono stati insieme intimamente dopo l'incidente aereo. Tuttavia, la verità sarà ben altra. I telespettatori, infatti, scopriranno che Deniz è il realtà il padre del figlio che attende l'Atakan, dimostrando di aver avuto con lei più di un semplice bacio. Tuttavia, la donna continuerà a voler addossare la paternità a Bolat.